Kiakadással nyitják az évet Zámbó Jimmy testvérei: „A Király már nem fér bele?”

Tény, ami tény, Zámbó Jimmy neve igazi fogalom a hazai zenei életben és az sem kérdés, hogy ő a magyar zenetörténet egyik olyan alakja, aki már életében legendává, mi több királlyá tudott válni. Bizonyos értelemben pedig egyedülálló az is, ahogy a családja igyekszik ápolni az emlékét. Talán az özvegye az egyetlen, aki megpróbál távol maradni a Zámbó Jimmyt körülvevő, szűnni nem akaró érdeklődéstől, legyen szó akár róla szóló cikkekről, zenei gálákról és díjátadókról, vagy mondjuk egy nagyszabású sorozatról, ő rutinszerűen marad ki és vonja ki magát az eseményekből. Edit asszonynak erre bizonyosan alapos oka van, amit most nem is firtatnánk, hiszen van egy minimum érdekes kérdés Zámbó Jimmyvel kapcsolatban, amit Zámbó Árpy dobott fel a minap. Miért nem játsszák a rádiók Zámbó Jimmy örökbecsű slágereit?

Zámbó Jimmy dalai egyszerűen kikoptak a rádiókból Fotó: MTI

Zámbó Jimmy testvére: „Ti is szívesen hallgatnátok a dalait?”

A jelek szerint Zámbó Jimmy bátyja utána is járt a miérteknek és választ is kapott egy vagy több hozzáértő személytől, vagyis feltehetően rádiós szakemberektől.

– Fejed… Amikor meghallod, hogy azért nem játsszák a rádiók Jimmy dalait, mert nem fér bele a műsor struktúrába.

A rádiók ilyen válaszokkal térnek ki az elől, hogy miét nem játsszák Jimmy dalait!

– Ti is szívesen hallgatnátok Jimmy dalait a rádiókba? Köszi a Petőfi Rádiónak aki 1 napot szentelt a munkásságára 2024ben!” – írta ki közösségi oldalára Zámbó Árpy, akit próbáltunk megszólalásra bírni a témában, de elhárította megkeresésünket. Ugyanakkor elértük Zámbó Mariettát, aki szintén megosztotta a posztot. Zámbó Jimmy nővére röviden kommentálta az észrevételt.

A felmérések szerint nincs igény Zámbó Jimmy dalaira?

– A helyzet az, hogy valóban az a válasz, hogy Jimmy dalai nem férnek be a rádiós struktúrákba, ami eleve meglepő, hiszen ma is rengeteg rajongó szereti hallgatni a testvérünk dalait. Mi, vagyis a testvérek már rengeteget tettünk azért, hogy Jimmy emléke ne merüljön feledésbe. Számolatlanul sok, sikeres gálát szerveztünk és életre hívtunk egy Jimmy-díjat is. Nem azt mondom, hogy nem dolgozunk tovább, de szerintem itt az ideje, hogy a testvérünk emlékének őrzésébe beszálljanak mások is – fogalmazott röviden Zámbó Marietta. A Bors megkeresett egy rádiós szakembert is, aki a neve elhallgatását kérve elmondta, hogyan is kerülnek be dalok az úgynevezett rádiós rotációkba vagyis a lejátszási listákba.