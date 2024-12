"Isten hozott köztünk, kisfiam" - Óriási az öröm Zámbó Jimmy családjában, itt az első babafotó

Nyáron a Bors is beszámolt arról, hogy ismét apa lesz a néhai Zámbó Jimmy középső fia, az Ausztriában élő Sebastian.

Megszületett Zámbó Jimmy középső fiának második gyermeke (Fotó: MTI)

A középső Zámbó fiú egy videóban jelentette be, hogy felesége, Nikolett gyermeket vár. Azóta egyre teltek-múltak a hónapok, Sebastian pedig december 17-én, kedden azt is bejelentette, hogy megszületett szemük fénye, egy tündéri kisfiú.

- Isten hozott köztünk, kisfiam

- köszöntötte a kis trónörököst Zámbó Jimmy fia, Sebastian, aki egy közös fotót is mutatott a bébivel. Jóllehet, a kisfiúnak csak a feje búbja látszik.

Ismét bővült Zámbó Jimmy családja

Zámbó Sebastiannak a korábbi kapcsolatából van már egy fia, de a feleségének is van több gyereke mástól – így a babával együtt már heten lesznek a családban.

− Tervezzük és várjuk! Régebben nem volt egyetértés ebben, hiszen Szebának már van egy fia, illetve nekem is van három gyermekem az előző házasságomból. Talán jó is, hogy nem korábban vágtunk bele, mostanra értünk meg rá mi is, és a kapcsolatunk is, hogy biztosak legyünk benne – mondta Nikolett korábban.

A szülők tavaly júliusban házasodtak össze, és vélhetően ez lesz közös életük legboldogabb karácsonya.