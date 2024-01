Újra dúl a harc a Zámbó családban

Tízmillió embert rázott meg a szalagcím: „Meghalt a Király!” Ez a hír, mely Zámbó Jimmy haláláról szólt, még ennyi év után is az egyik legmegosztóbb és legrejtélyesebb a médiában. Rengeteg a kérdés, kevés a válasz. Annak idején azt az információt kapta mindenki, hogy az aktákat, amelyekből kiderülne, mi okozta Jimmy halálát, huszonöt évre titkosították, így tények helyett csak találgatásokra és összeesküvés-elméletekre tudtak támaszkodni a rajongók – egészen idáig! Ugyanis az emlegetett iratok állítólagos titkosítása két év múlva lejár, így végre kiderülhet, hogy mi is történt azon a borzasztó éjszakán. Ezeknek az iratoknak a kezelése a Zámbó családban is meg­osz­tó téma lett. Legutóbb Jimmy nővére, Zámbó Marietta a Bors hasábjain mondta el véleményét az üggyel kapcsolatban.

Zámbó Jimmy életével, halálával és munkásságával mind a mai napig emberek százezreit tartja lázban (Fotó: archív)

„Nagyon sok év telt már el, és gyakorlatilag annyi teória keringett már a testvérünk halálával kapcsolatban, hogy én a magam részéről már belefáradtam még a gondolkodásba is. […] Fogalmam sincs, hogy kinek kell kérelmeznie, hogy hosszabbítsák meg a titkosítást, de akinek erre módja van, az tegye meg, és engedjük el végre Jimmykét!”

Zámbó Jimmy halálának oka máig rejtély

Teljesen érthető, hogy a család azt szeretné, hogy békében nyugodjon a Király, de többen is úgy vélekednek, hogy tudni akarják az igazságot, vagyis azt, hogy mi történt Zámbó Imrével 2001. január 2-án, a csepeli otthonában azon a rettenetes estén. Jimmy testvére, Árpi a Fókusznak adott nyilatkozatában kifejtette, szeretné, ha végre nyilvános lenne az iratcsomag, így kiderülne, hogy ki a felelős a testvére haláláért.

„Az a furcsaság, hogy huszonöt évre titkosítva van egy anyag Jimmyvel kapcsolatban. Megértem, hogy vannak olyan államtitkok és olyan nagy dolgok, amik nyilván titkosak, de ebben az esetben, ha balesetről van szó, nem értem, miért kellett titkosítani. Nyomozati anyagot, boncolási jegyzőkönyvet nem láttunk. Ez állítólag feloldódik két év múlva. Természetesen szeretném tudni, mi van abban az iratban, és szeretnénk jogászokkal átnézetni.”

Zámbó Árpyt zavarja, hogy még nem láttak semmilyen nyomozati anyagot (Fotó: Dombóvári Tamás)

„Ha az én kezembe kerül, soha nem fogom a nyilvánosság elé tárni”

Zámbó Krisztián egészen másképpen vélekedik az édesapjával kapcsolatos nyomozás iratairól, hiszen szinte gyerek volt, amikor a tragédia történt, az évek alatt pedig rengeteg olyan információt kapott, amikből nem tudja eldönteni, mi lehet igaz és mi hamis.

– A nyomozás óta mindenfajta összeesküvés-elméletet láttam. Annyian mondták, hogy titkosítva van az akta, hogy kicsit már kételkedem benne. De nem gondolnám, hogy kitalálták volna; sok, hozzám közel álló szerint létezik, és van köztük hivatali személy is.

Mindig kitartottam annál, amit édesapám felesége, Edit mondott, de az évek alatt összezavarodtam. Annak idején Vágó Imréné még Doszpot Pétert sem engedte be a nyomozás helyszínére, ami a mai napig összezavar engem. Ha létezik az akta, utána fogok járni, mert mindenki szeretné látni, de ha az én kezembe kerül, soha nem fogom a nyilvánosság elé tárni!

Szeretném, ha végre békében nyugodna, és a zenei munkássága miatt emlékeznének rá, hiszen vendéglátósként kezdte, majd onnan jutott a csúcsra, és több mint másfél millió lemezt adott el, ami példátlan volt itthon, az pedig csak ráadás, hogy huszonhárom évvel a halálát követően is hallgatják a dalait és szeretik a személyét – tette hozzá Krisztián a hot! magazinnak nyilatkozva.

Gálát rendeztek Hosszú éveken keresztül rendezték meg Csepelen a Jim­my-­gá­lát, ahol különböző előadók a Csepeli Munkásotthonban tartottak emlékkoncertet a Király tiszteletére.