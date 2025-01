Nem semmi fényűzés: minden, amit Polgár Tünde karibi álomutazásáról tudni lehet

Polgár Tünde boldogan éli azt a csodálatos életet, amelyről a legtöbb nő csak álmodozhat. 50-es éveiben jár, mégis olyan fiatalos, hogy húsz évet bizonyosan letagadhatna életkorából. Feleség és édesanya, mégis olyan jó formában tartja magát, hogy azt még a húszévesek is megirigyelhetik. De nem minden a külcsíny! A Polgár családnak van mit a tejbe aprítania, ebből kifolyólag igazi minőségi életet élhetnek. Csodálatosan szép ingatlanjaik vannak, mindemellett pedig nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy élményekkel töltsék meg az életüket. Éppen emiatt nagyon sokat utazgatnak, exkluzív helyekre járnak, szép szállodákban pihennek, a legjobb éttermekben esznek, és persze csodálatos úticélokat választanak ki. Így tettek most is.

Polgár Tünde és Árpi a Karibon süttetik a hasukat

Polgár Tünde és műkincskereskedő férje, Polgár Árpi mostanában bizonyosan sokat aggódott, elvégre California lángol, nekik pedig van egy nyaralójuk Los Angelesben. Arról nem tudni, hogy túlélte-e az épület a tűzvészt, annyi azonban bizonyos, hogy a házaspár nem tartózkodik a most igazán veszélyessé vált államban, helyette inkább hajóznak egy nagyot. Polgár Tünde sztorijaiból ugyanis kiderült, hogy lehajóztak a Karib-térségbe. Az amerikai emberek körében rendkívül népszerű a télből nyárba nyaralás. Bár Polgáréknak Floridában van házuk, ahol jelenleg is kellemes az idő, azért nem szalasztották el, hogy úgy nyaraljanak, mint az amerikaiak, és ne ruccanjanak le egy luxus hajóút keretei között a Karibra.