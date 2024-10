Retteghetnek Polgár Tündéék: kisfiukat is veszélyezteti a hurrikán

Polgár Dani két héttel ezelőtt már megízlelhette, hogy milyen ereje van a természetnek, akkor a Helene hurrikán tarolta le a csendes floridai óceánpartot, ahol a gazdag család egyik ingatlanja áll. Polgár Tünde fia és a kutyusa, Zeusz akkor az éjszaka közepén voltak kénytelenek menekülni, mivel az árhullám betört a házukba, elöntve a nappalit, a garázst és a teljes alsó szintet. A család azt hitte, hogy ennél rosszabb már nem történhet, lassan el is kezdődtek a helyreállítási munkálatok, amikor beköszönt Milton hurrikán, az évszázad viharával...

Polgár Tünde fia, Dani két héten belül a második hurrikánt élte át (Fotó: Mediaworks archív)

Polgár Tünde fia megint veszélybe került

A fiatal influenszer a szüleivel való konzultáció után úgy döntött, hogy nem hallgat a hatóságokra, és nem hagyja el az otthonukat, inkább a parttól beljebb költözik ideiglenesen. Az óvintézkedések szükségesek voltak, hiszen a család pechjére a Milton hurrikán egyenesen az ő környékükre fordult, és ott is ért partot. Polgár Dani élete legfélelmetesebb élményét élte át, helyi idő szerint késő délután 205 km/h-s széllökésekkel rúgta be az ajtókat a vihar. A cikkünk születésének pillanatában még nem tudni, hogy pontosan milyen károk keletkeztek a környéken, illetve a házukban, de Polgár Tünde drámai Instagram-posztja arra enged következtetni, hogy nagyon durva élmény lehetett átélni.

Polgár Árpád és Polgár Tünde aggódva figyelték az egy szem gyermeküktől érkező híreket (Fotó: YouTube)

„Milton hurrikán hívatlan vendégként ránk törte az ajtót. Több, mint 200km/h-ás széllel több méteres hullámokkal lecsapott a szigetünkre, Siesta Key-re. Hogy mit hagyott maga után?- ha hagyott épségben bármit is- még nem tudjuk. A legfontosabb, hogy Dani és Zeusz jól vannak. Belenéztek Milton szemébe (mivel telibe talált minket a hurrikán, a szeme is rajtunk ment keresztül-félelmetes csönddel.) Túlélték egy bérelt lakásban, távol a parttól. De még ott is letépett háztető, elrepült kerítés, hiányzó emeleti fal a hagyatéka a hurrikánnak. Ez megint egy kegyetlenül nehéz éjszaka volt, - tehetetlenül a távolból- és az árhullámok még nem végeztek, jönnek a dagállyal. Az épületek újjáépíthetők, a tárgyak pótolhatók- de az emberélet nem. Bízom benne, hogy mindenki okult Helene tombolásából és vigyázott magára. Mi hamarosan szembenézünk a hurrikán következményeivel -talán a következő gépünket már nem törlik, és a hétvégén kiderül, hogy van-e még otthonunk. Mert Siesta Key számunkra eddig az otthon, a boldogság- a földi Paradicsom volt. Köszönjük mindenkinek a kedves, aggódó sorokat, a felénk áradó szeretetet, a Daninak ajánlott menedékeket, imákat” - írta posztjában Polgár Tünde.