„Egy álom, ami valóra vált” – Polgár Tündéék éjszakánként fél millióért alszanak Brad Pitt ágyában

Polgár Tünde és férje, Árpi gyakran utaznak a világban, tavaly év végén például a Távol-Keleten jártak, ahol számos kalandba keveredtek. Az pár mindig szívesen számol be az átélt élményeikről, ahogy teszik azt a mostani vakációjuk alkalmával is. A jópofa millárdosok nemrég Írország felé vették az irányt, de már a reptéren bonyodalomba keveredtek, mert 24 órát késett a gépük. Végül, kisebb késéssel, de kezdetét vehette a körutazásuk.

Polgár Tünde és Árpi számtalan helyre elutaztak már (Fotó: Szabolcs László)

Egy kastélyban szállt meg Polgár Tünde és férje

A körutazásuk során Tündéék a festői Ashfordba is eljutottak, ahol világ egyik legszebb kastélyhotele áll. Itt a történelem és a pompa is megelevenedik, persze a helyszín nem is két forintba kerül. Az a szoba, ahol megszálltak, korhű bútorokkal, baldachinos ággyal és csodás kilátással, potom fél millió forintba kerül per éjszaka. Bár tényleg nagy összegről van szó, de a miliő kárpótolja az embert, és valódi hercegként, illetve hercegnőként érezheti magát a vendég. Természetesen Tünde több képet is megosztott, amihez egy rövid szöveget is írt, amiből kiderült, hogy nagy álma vált most valóra.

– Egy álom, ami valóra vált. A világ legszebb kastélyhotelében átélhettem a történelmet és a pompát – írta Tünde, akinek a bejegyzésére többen is elismerően reagáltak.

Film forgatásnak, elnököknek, hercegeknek is otthont adott már a kastély

A nyugalom és a festői környezet mellett az is elmondható a kastélyhotelről, hogy több filmnek is helyszíneként szolgált a kastély és a birtok, valamint számos fontos ember szállt már meg itt korábban. Talán a legismertebb itt forgatott sorozat Az uralkodónő című széria, ami I. Mária skót királynő életének korai szakaszát mutatja be. Valamint az 1952-ben megjelent amerikai filmdráma, A nyugodt férfi, John Wayne-nel a főszerepben, aki a kastélyban is lakott a forgatás idején. De több politikus és színész is megfordult itt, úgy mint Robin Williams, Brad Pitt, Pierce Brosnan, az amerikai elnök, Ronald Reagen, és az edinburgh-i Eduárd herceg is.