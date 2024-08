Van ám itt pénz! Ennyit fizettek ki Polgár Tündéék a luxus szállodai szobájukra

Ha valakik, akkor a Polgár házaspár képes arra, hogy ízlésesen mutassák be a rongyrázás legmagasabb fokát. Azt a luxust, amit csak az igazi nagymenők képesek megfizetni. Tünde és Árpi legutóbb a nyáron is hideg Írországot járták be keresztül kasul, és szinte biztos, hogy megtalálták a szivárvány végén elrejtett koboldok aranyát. Hiszen másképpen mi okuk lett volna fél millió forintnak megfelelő eurót kicsengetni egyetlen éjszakáért az Ashford Castle néven jegyzett szállodában?

Polgár Árpi nem volt rest, csengetett, mint a katonatiszt (Fotó: YouTube)

Lehetett volna jóval drágább is…

Az ódon kastélyt bizony nem csak a világ legszebb, de egyben legöregebb kastélyszállója is, hiszen 1228-ban, vagyis majdnem 800 éve építették. A műkincskereskedő nem bízta a véletlenre a szobafoglalást, mert bár nem az éjszakánkét 7000 eurós elnöki lakosztályt választotta, de nem is a legolcsóbb 1000 euróért kínált szobát foglalta le. Polgárék az úgynevezett Deluxe Lake szálláson hajtották álomra a fejüket, amiért egyetlen éjszakára 1325 eurót, vagyis napi árfolyamon 521 ezer forintot kértek. Cserébe megkaptak mindent, ami elvárható ebben az árfekvésben és persze a név kötelez alapon, a toronyszobájukból ráláttak a három vatikánnyi területen található tóra is.

Polgár Árpi rácsodálkozott a pezsgős-citromos-uborkás előételre (Fotó: YouTube)

Polgáréknak sztárséf dobta össze a luxusvacsit

Persze az árban legalább a reggeli benne volt, de ne szaladjunk ennyire előre, hiszen Polgár Tünde és Árpi eltöltöttek egy főúri, öt fogásos vacsorát is a kastélyszálló V. György királyról elnevezett éttermében. Próbáltunk utánajárni, hogy mennyibe is kerülhetett kettejük vacsija, de erre vonatkozóan nem találtunk semmilyen tájékoztatást, minden napi áras. Ugyanakkor a sztárséf Liam Finnegan irányítása alatt működő konyha biztosan nem a könnyen megfizethető árfekvésben dolgozik, hiszen a mestert egy két Michelin-csillagos étteremből csábította el a hotel vezetősége. Minden esetre kimondható, hogy ez a kis kaland minimum 1 millió forintba került a híres házaspárnak, amihez hozzá jött még egy hajókirándulás, amire reggeli közben invitálta meg őket maga a kapitány.