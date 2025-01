Elvették a jogsiját? Meglepő pletyka terjed G.w.M-ről

G.w.M és Kulcsár Edina továbbra is törzsvendégek az újságok hasábjain. Az álompár most azzal került a címlapokra, hogy válságban lehet a házasságuk, és foggal-körömmel azért küzdenek, hogy megmentsék azt. Nos, ez a szóbeszéd amilyen gyorsan felütötte a fejét, olyan gyorsan cáfolásra is került... Maga a rapper jelentkezett be a feleségével az oldalán, hogy elmondja: szó sincs válásról, és nem érdemes elhinni az effajta pletykákat. Ám még le sem csengett ez az egész, máris valaki tovább gondolta a dolgot, és elindított egy újabb híresztelést. Igaz, ezúttal nem Edina és Márk házasságába kötöttek bele, hanem abba, hogy G.w.M feltehetően elveszíthette a jogosítványát...

G.w.M jogosítványát elvették? (Fotó: Bánkúti Sándor)

G.w.M sofőrt fogadott?

Lapunkat azzal kereste meg egy neve elhallgatását kérő informátor, hogy megerősítse G.w.M szavait, miszerint nincs gond a rapper és a szépségkirálynő házasságával, azonban van valami, ami most nagyobb gondot jelent a családnak. Ez pedig nem más, minthogy állítása szerint elvették a rapper jogosítványát. Kijelentését azzal magyarázta, hogy G.w.M-nek összegyűlhetett az elmúlt években annyi büntetőpontja, hogy bevonták a vezetői engedélyét, ezért pedig sofőrt kényszerült fogadni. Valószínűleg a következő sorok írója arra az esetre gondolhatott, mikor 2023-ban a rapper jó barátjával, Juniorral hasított végig a Petőfi hídon, amiért 6-6 közlekedési előéleti pontot szabott ki rájuk a rendőrség, majd ezt követően egy parkolási fiaskó is történt, ám ezzel kapcsolatosan nem lehet tudni, hogy indult-e eljárás.

– Azt hallottam, hogy Márk még decemberben fogadott egy bébiszittert és egy sofőrt is, hogy megkönnyítse Edina dolgát, úgyhogy válásról szerintem nincs szó. De, ami érdekesebb, hogy a sofőr Márkot furikázza, mert időközben összegyűlt annyi büntetőpontja, hogy elvették a jogsiját... – fogalmazott a névtelen informátor. Mivel az állítása eléggé erős, bátorkodtunk megkeresni a történet főszereplőjét, aki készségesen reagált az állításokra. Előjáróban annyit elárulunk, hogy nem azért van a sofőr, amiért azt az informátor gondolta...

15 éves korom óta van sofőröm, aminek nagyon egyszerű oka van. Mikor fellépésekre megyek, általában dolgozom, dalszövegeket írok, hasznosan töltöm az időmet. De megnyugtatok mindenkit, ettől függetlenül megvan a jogosítványom is, sőt, nemrég újítottam meg. Azt meg szerintem sokan tudják, hogy imádom az autókat, úgyhogy tragédiaként élném meg, ha nem vezethetném őket

– mondta a Borsnak Márk, aki még hozzátette a pletykákat elkerülve, hogy még gondnokot is alkalmaz a ház körül, hogy segítsen rendben tartani az ingatlant.