Krausz Gáborék üzentek az „aggódó barátnak”: Köszönjük, de nem kell félteni a kapcsolatunkat!

Vége a találgatásoknak, hiszen kiderült, kik is alkotják azt a nyolc párost, akik idén nekivágnak az Ázsia Expressz életre szóló kalandjának. A TV2 szuperprodukciója a tavalyi közép-amerikai kikacsintás után ráadásul visszatér Ázsiába, hiszen az út most a Fülöp-szigeteken és Tajvanon át vezet. És, hogy idén akad-e páros, akikért van okunk oly módon is aggódni, hogy vajon a kapcsolatuk kibírja-e a viszontagságokat? Nos, hitünk szerint nincsen, de egyes híresztelések szerint a még frissen egymásra talált Mikes Anna és Krausz Gábor szerelmét a „barátok” máris temetik. Éppen ezért, megkerestük az érintetteket, akik jót nevettek a róluk megjelent fikciós történeten és lapunkon keresztül biztosítanak mindenkit, hogy nincs ok az aggodalomra.

Mikes Anna és Krausz Gábor is csak nevet a pletykákon (Fotó: Máté Krisztian)

„Nulla félelemmel vágunk neki az utazásnak”

– Kezdeném mindjárt azzal, hogy a „baráti körünkhöz tartozó, név nélküli informátor” biztosan nem a barátunk.

Sőt, a gyanúnk szerint még csak nem is ismer minket, hiszen ha olyasvalaki nyilatkozott volna rólunk, aki valóban közel áll hozzánk, tudná, hogy éppen az ellenkezője igaz annak, ami végül ma reggel megjelent rólunk

– kezdte a Borsnak Krausz Gábor, aki bár nem érzi, hogy magyarázatra szorulna a fenti kijelentése, kérésünkre kifejtette álláspontját.

– Nincs egyetlen családtag, barát, haver, vagy akár ismerős sem a környezetünkben, aki akár csak egy félmondattal is utalt volna arra, hogy nem tartja jó ötletnek az Ázsia Expresszben való részvételünket. Mi pedig, bárki is kérdezte tőlünk eddig, elmondtuk, hogy hatalmas várakozással és nulla félelemmel vágunk neki az utazásnak – tisztázta az alaptalan pletykákat a sztárséf, aki úgy érzi, hogy Annához fűződő kapcsolata bár valóban fiatalnak mondható, de az intenzitását tekintve bőven nevezhető koravénnek.

Krausz Gábor emeli poharát az Ázsia Expressz kalandjára (Fotó: Bors)

„Kemény próbatétel közben csiszolódtunk össze”

– Nincs mit féltenünk a kapcsolatunkon, hiszen eleve viharban született. Láttam az Ázsia Expressz korábbi évadait és azért arányait tekintve sem nevezném egy kapcsolat, vagy barátságtemető produkciónak. Ráadásul Anna és én egy hasonlóan kemény próbatétel közben csiszolódtunk össze és szerettünk egymásba, így tulajdonképpen van már rutinunk a kemény és embert próbáló szituációkban.

A döntésünk mellett szól továbbá az is, hogy mindketten kalandvágyó lelkek vagyunk.

Bőven lehettek volna parázs vitáink a Dancing whit the Stars alatt is, de egyetlen hangos szó nem esett köztünk. Most annyi történik, hogy a próbatermet lecseréljük Ázsiára, illetve itt majd picit több kell a nézők szereteténél, hiszen Ázsiában mi alakítjuk majd a sorsunkat és nem a szavazatok – fogalmazott Krausz Gábor, aki természetesen nem félelmek nélkül száll majd repülőre, hiszen tudja, mire vállalkozott szerelmével.

Krausz Gábor és Mikes Anna kemény próbatétel közben csiszolódott össze. (Fotó: Ladóczki Balázs)

Krausz Gábor és Mikes Anna megfontolt döntést hozott

– Most, hogy tisztáztuk, mitől nem félek, elmondom, hogy miktől igen, mert hát abban a kalapban is van bőven – nevetett Gábor.

Ha valamit nem szeretek, az a kuncsorgás.

Ezért azt tényleg aggaszt, hogy kaját és szállást is kérnünk kell majd a helyiektől. Nagyon bízom benne, hogy az első napokban elkap majd minket a játék, és hamar belerázódunk a kellemetlenségekbe is – tette hozzá a TV2 sztárja, majd elárulta, sem Anna, sem ő nem mondtak azonnal igent az Ázsia Expressz felkérésére.

– Megfontolt döntés hoztunk, hiszen alig pár napja fejeztük be a Séfek Séfe forgatását, így nem sok idő maradt a felkészülésre. Persze erre a kalandra egyébként sem lehet felkészülni, így a fáradságot, mint tényezőt a magam részéről el is engedtem.

A kislányom miatt már többet hezitáltam, hiszen ő az, akinek a leginkább hiányozni fogok és ő fog a legjobban hiányozni.

Végül a szüleim és a barátaim is megnyugtattak, hogy nem lesz semmi baj, sőt annyi élménnyel gazdagodva jövünk majd haza, hogy bőven lesz mit mesélnem a kislányomnak, aki tágra nyílt szemmel hallgatja majd apa képtelen kalandjait. Picit tartottam attól is, hogy túl sok bepillantást engedünk majd a magánéletünkbe, de ez sem lesz így, hiszen ami Ázsiában történik majd velünk, az olyan távol lesz a hétköznapjainktól, mint Budapest Manilától, hogy stílszerű legyek – fogalmazott a Borsnak Krausz Gábor, aki nem tűzött ki maguk elé különösebb célt az Ázsia Expresszel kapcsolatban.

– Ugyanazt szeretnénk csinálni, mint a Dancingben, vagyis szeretnénk élvezni a játékot és nem gondolkodunk előre. Megyünk, amíg bírjuk erővel és mindenképpen elégedettek leszünk magunkkal. Talán csak első kiesők nem szeretnénk lenni… Igaz, talán Anna egy picit előreszaladt, hiszen elkezdett mandarinul tanulni, holott előbb át kell verekednünk magunkat a Fülöp-szigeteken, de végül rájöttem, hogy miért ezt a nyelvet választotta. Belehallgatunk a tagalog, vagy filippin nyelvbe és…

Na, ha valami, akkor ez iszonyú nehéz

– nevetett ismét a sztárséf.

Mikes Anna élsportolói múltja nagy segítség lesz a TV2 szuperprodukciójában (Fotó: Szabolcs László)

„Annyi a dolgunk, hogy összetartunk...”

Lapunk elérte Mikes Annát is, aki szintén csak mosolyog a „névtelen barát” nyilatkozatán, így csak röviden reagált a minden alapot nélkülöző pletykára.

Fel voltam készülve rá, hogy ha mi nem nyilatkozunk, akkor majd megteszi helyettünk egy képzelt barát, így csak nevetek és nem zavar

– kezdte tényleg nevetve a profi táncos, aki leginkább szeretne az árral úszni Ázsiában és nem szövöget terveket, hiszen tisztában van vele, hogy az ez a formátum, ahol minden és annak az ellenkezője is megtörténhet.

– Nem feszülök rá az utazásra és nem próbálok meg előre kitalálni szituációkat, vagy megoldásokat különböző helyzetekre. Annyi a dolgunk, hogy összetartunk és segítjük egymást, történjék bármi. Ebben pedig jók vagyunk…

Összesen annyi a terv, hogy nincs terv és szerintem ez bőven elég. Majd akkor megyünk át egy-egy „hídon”, ha odaértünk.

– Fejest ugrunk és alkalmazkodunk ahhoz, ami ránk vár. Talán egyedül a kígyókhoz nem fogok tudni alkalmazkodni. Ja, és van egy erős tériszonyom és némi klausztrofóbiám, de maximum legyőzöm őket. Próbálom humorral kezelni az életet és ez eddig bejött. Tudok magamon nevetni és ez szerintem segíthet a legfurább szituban is – tette hozzá Anna, aki bevallotta, eddig nem látott egy részt sem az Ázsia Expressz korábbi évadaiból, de szerda este belenézett a korábbi adásokba.

Sokan kérdezték, hogy ha láttam a korábbi évadokat, akkor miért mondtam igent a felkérésre, de eddig csak az tudtam válaszolni, hogy nem láttam.

– Tegnap este végül rávettem magam és Gáborral együtt átpörgettük az évadokat. Maradjunk annyiban, hogy már értem a kérdést. Hogy igent mondtam volna, ha előbb látom a műsort? Igen… Azt hiszem… Mindegy is… – nevetett fel zárszóként Mikes Anna.