Hoppá: Krausz Gábor összecsomagolt, elhagyja az országot

Krausz Gábor és Mikes Anna szerelme a Dancing with the Stars munkálatai során alakult ki. Már az első produkcióik láttán úgy érezte a közönség, hogy nagyon jó párost alkotnak, így nem meglepő, hogy végül megnyerték a műsort, ráadásul egymás szívét is, azóta pedig boldogok együtt és vígan élik közös életüket.

Mikes Anna és Krausz Gábor / Fotó: Mate Krisztian

A sztárséf most egy egészen meglepő posztot rakott ki a közösségi oldalára, ugyanis egy olyan képpel jelentkezett, amin pár utazós bőrönd látható és négy láb. A fotóra kattintva kiderül, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna vannak a felvételen, ez pedig egyértelműen arra utal, hogy kettesben hagyták el az országot, elmentek nyaralni.

Mikes Anna egy Insta Storyt is felrakott, amin az látható, hogy a repülőtéren araszolgatnak Krausz Gáborral, de azt nem árulták el, hogy pontosa hova utaznak – valószínűleg hamarosan bejelentkeznek a célállomásról és kiderül.

Annyit azért elmondtak, hogy hosszú az út, így könnyen elképzelhető, hogy egy gyönyörű, napos helyre mennek, távol a világ zajától.

