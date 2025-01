"Sokkot kaptunk..." – Kis Bódi Guszti mellett robbant fel egy ház, az ablakon menekítették az embereket

– Sokkot kaptunk. A tűz ereje, a robbanások hangja, a sikítozás borzasztó volt. Én személy szerint három napig nem tudtam aludni, folyamatosan kattogott az agyam a történteken, miközben hálát adtam az Istennek, hogy senkinek nem esett baja. Heni viszont még mindig nem tette túl magát a dolgon, ami teljesen érthető, hiszen alig pár hónap különbséggel égett le két testvérének is az otthona. Annak azonban örülök, hogy a tragédia estéjén ott voltam vele, a támasza lehettem, mert így még közelebb kerültünk egymáshoz és én is a családjához – jegyezte meg a férfi, aki anyagilag is támogatta Heni családját, ugyanis testvérével, Bódi Csabival egy jótékonysági koncertet szerveztek, illetve egy adománygyűjtést is, hiszen a fiatal lánynak mindene odaveszett a tűzvészben. Szerencsére az emberek összefogtak, és már a tragédia éjszakáján vittek nekik tárgyi és anyagi adományokat. Sőt, még a világ másik feléről Bódi Guszti és Margó is próbált mindent megtenni, hogy megkönnyítse ezt a helyzetet a családnak.

Az egész ház leégett... Fotó: Kis Bódi Guszti