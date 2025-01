"Megvoltak egymással a harcaink" - Király Viktor és Király Linda kapcsolatukról vallott

Egy ember személyiségét nagyban meghatározza az, hogy gyerekként milyen nevelést kap, Lindáék pedig arra lettek predesztinálva, hogy erős testvéri kötelék legyen a hármasuk között Bennel.

– Ben New Yorkban él a feleségével és a kisfiával, de az időeltolódás ellenére is naponta szoktunk beszélgetni vi­deó­hí­vás­ban, így ha távolról is, de látom őket.

Nyilván nehéz, hogy ilyen messze vannak, és örülnénk, ha többet lennének velünk, de el kellett fogadnunk, hogy a testvérünk távol van tőlünk.

Viktornak más a kapcsolata Bennel, hiszen ikrek, így szinte megérzésből tudják, mi történt a másikkal. Egyébként szinte hár­mas­ ik­rek­ként nőttünk fel, hiszen egy év, egy hónap és egy nap van a fiúk és köztem. Sajnos csak az ünnepek alatt van lehetősége összegyűlni a nagy családnak. Ellenben februárban, a születésnapom környékén igyekszem úgy alakítani az életemet, hogy kiutazhassak hozzájuk. Ez azonban sajnos nem mindig egyszerű – árulta el Linda.

Király Viktor fogyása is összehozta a testvéreket

Persze az évek alatt nemcsak ők, de a közös programjaik is gyökeresen megváltoztak, hiszen mindkettejük életében máshol van már a hangsúly, és sokkal tudatosabban élik a mindennapjaikat.

Viktor szépen kigyúrta magát - Fotó: Szabolcs László / hot magazin

– Örülök, hogy sikerült újra egymásra találnunk. Régen elmentünk bulizni vagy egy étterembe.

Ezek mára a háttérbe szorultak az életemben, de nagyon örülök, hogy vannak olyan programjaink, amik nem károsak az egészségre.

Az utóbbi időben a mindennapjaim része lett az edzés, ezért szerettem volna rávenni Lindát is, hogy neki is ez legyen az életcélja. Nagyon örülök, hogy nem nyögvenyelősen állt hozzá, hanem teljes erőbedobással végzi azt, amit a személyi edzők, Nagy Bettina és Tolnai Dávid mondanak – mondta az énekes.