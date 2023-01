Király Viktor: Ma is ugyanaz a srác vagyok, aki megnyerte 15 éve a Megasztárt

Király Viktor 2008-ban nyerte meg a TV2 énekes tehetségkutatóját, ami teljesen megváltoztatta az életét. Ezzel elindította az úton, hogy ma ismert énekes lehessen és azzal foglalkozzon, amit a legjobban szeret.

– Teljes mértékben egy sorsfordító pillanat volt. Amikor jelentkeztem a műsorba, akkor még csak hobbi volt az éneklés és a zene számomra. A fejemben volt még B-, C-, D-terv is, hogy mit csinálok, ha ez nem jön össze – emlékezett vissza Viktor, aki azt is elmondta, hogy még mindig ugyanannak a srácnak érzi magát, mint akkor. De eltelt 15 év és azóta sok minden történt az énekessel, hiszen már családja is van. Azonban – mint mondja – sosem érezte a késztetést, hogy drága ruhákban és luxusban éljen.

Persze sokszor belegondolok, hogy szívesen vennék valami drága dolgot. De engem nem ezek tesznek boldoggá, én ennél egyszerűbb ember vagyok. Nem gondoltam soha, hogy ez lenne a lényeg, örülök, hogy az csinálhatom, amit szeretek. Örömmel dolgozom a stúdióban, vagy vállalok televíziós szerepléseket is, inkább a szakmailag érdekelnek a dolgok

– mosolygott a Megasztár egykori győztese.

Viktor azt vallja, hogy mivel a hobbijának élhet, ezért öröm neki a munka. Így sokszor még a nyaralás alatt sem tud leállni a szakmázással.

Bármikor, ha elutazunk, már a második vagy harmadik napon azon agyalok, mit kéne csinálnom. Persze, ezt a feleségem mindig nevetve jegyzi meg nekem

– tette hozzá Viktor, akinek már most rengeteg felkérése van az évben. De ezen kívül ezt a bűvös jubileumot is szeretné megfogni, és egy egész lemezzé összegyúrni.