Király Linda válsághelyzetekben is kiáll a testvérei mellett

Már gyerekkorában előtört a védelmező ösztön Király Lindából, ami az évek során sem tűnt el, mi több, úgy érzi, élete végéig benne marad. A gyönyörű énekesnő úgy védte az öccseit, Király Viktot és Király Benjamint, mint egy anyatigris a kölykeit.

Király Linda és két testvére közt teljes az összhang Fotó: archív / hot! magazin

– Nagyon rosszulesett, ha bántották őket. Amióta az eszemet tudom, a családom a mindenem, ennél fogva, ha bárki bármi olyat művelt velük, ami nekik rossz volt, én azonnal ugrottam és a védelmükre rohantam – kezdte Linda a hot! magazinnak. – Ez a mai napig igaz, és szerintem még hetven-nyolcvan éves koromban is így lesz.

Hiába a kis – egy év, egy hónap és egy napos – korkülönbség Linda és az ikrek között, az énekesnő a feladatának érezte azt, hogy felvidítsa testvéreit egy-egy szomorúbb napon.

Az ilyen helyzetekben a humor volt a mi „gyógyszerünk”, ami általában be is vált.

Linda és Viktor együtt indultak az Ázsia Expresszben Fotó: archív / hot! magazin

Király Linda túl gondoskodó volt

Mint minden családban, a testvérek között is kialakult néha konfliktus, amelyek sok esetben Linda túlzott gondoskodásából fakadtak.

– Az agyukra mentem! Ha a suliban valaki beléjük kötött, mindig kiálltam értük, de nekik ez – egyébként érthető módon – ciki volt, hiszen az ő szemszögükből teljesen máshogy jött ez le, mint nekem. Nekik az gáz volt, hogy a nővérük, vagyis egy lány akarja megvédeni őket – idézte fel nevetve Linda ezt a kedves gyerekkori emléket. – Voltak emiatt veszekedések, de még gyerekes bunyók is. Idegesítette őket, hogy túl gondoskodó voltam.

Természetesen idővel elfogadták a fiúk, hogy a nővérük csak jót akar nekik, sőt meg is köszönték neki, hogy ennyire törődött velük.

– A mai napig ilyen vagyok, hiszen hiába tudom, hogy családos apukák, mindig bennem van az, hogy nekem kell vigyáznom rájuk. Időnként még megdöbbenek azon, hogy már felnőtt férfiak. Ilyen volt például az, amikor Viktorral tavaly részt vettünk az Ázsia Expresszen.

„Legjobb barátok is vagyunk”

Linda szerencsésnek érzi magát, hiszen a tesóival a mai napig megmaradt a közeli kapcsolat – a fizikai távolságtól függetlenül.

– Nemcsak testvérek, hanem legjobb barátok is vagyunk egyben. Ben New Yorkban él, de ettől függetlenül naponta órákat videócsetelünk. Mindig tőle és Viktortól kérek ki véleményt zenével kapcsolatban is. Százszázalékosan számíthatunk egymásra még válsághelyzetekben is, és támogatjuk egymást – jelentette ki büszkén.

Az énekesnő azonban jobban örülne annak, ha több személyes időt tudna együtt tölteni a testvéreivel.

– Valamit ki kell erre találnunk, mert ez így nem jó, hogy ilyen messze vagyunk egymástól. Hiába beszélünk napi szinten, nehéz így élni, hogy nem tudunk csak úgy átugrani egymáshoz. Azt tudom elképzelni, hogy fele-fele arányban lakjunk kint és itthon, de bármilyen más megoldás is jöhet, ha az eredmény az, hogy többet tudunk fizikailag is együtt lenni – gondolkodott el Linda.

A zene szeretete mindhármukat jellemzi Fotó: archív / hot! magazin

Szoros unoka­tesós kapcsolatot szeretne Linda imádja Viktor és Ben gyerekeit, és azt szeretné, hogy majd a saját gyerekei is jó kapcsolatot ápoljanak velük. – Nekem egyelőre nem úgy alakult az életem, hogy legyensaját gyerekem, de nagyon fontos lesz majd hosszú távon, hogy a gyerekeink közel nőjenek fel egymáshoz –mondta.