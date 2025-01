Ezt nem láttuk jönni! A Házasság első látásra sztárja eljegyezte Dávid Petrát – Fotó

Házasság első látásra Zoli számára nem pont úgy sült el a TV2 kísérlete, ahogy szerette volna. Bár eleinte tündérmeseként is íródhatott volna a sztorijuk Dezső Maricával, sajnos hamar kiderült, hogy az a bizonyos kémia nagyon hiányzik a kapcsolatukból, így a történet egy drámába csapott át. Gaál Zoli ugyanis csúnyán megbántotta volt feleségét, mikor ország-világ előtt kijelentette: nem találja eléggé vonzónak őt, és inkább Ramóna felé kezdett el kacsintgatni. Természetesen utólag már nagyon bánja a tettét, hiszen nem akarta megbántani a jogászt, azonban Marica a forgatások után sem tudta magát ezen túltenni. Ahogy egyébként Zoli sem, legalábbis ez derül ki a legutóbbi interjújából, amit lapunknak adott. Azt mondta, a történtek után padlóra került, annyira rosszul érezte magát, ráadásul fogyott is 10 kilót. Egyetlen mentsvára a barátai voltak, akikre végig számíthatott. Főleg Dávid Petrára...

Házasság első látásra Zoli eljegyezte Dávid Petrát

A fogdoki és az első évad kedvence már régóta barátok, holott annak idején még szerelem is szövődhetett volna a kapcsolatukból. Petra és Zoli ugyanis a Tinderen "találkoztak" először, ám már a beszélgetés során kiderült, hogy itt maximum baráti dolgokról lehet szó. Legalábbis így volt ez múlt hét szombatig.

Zolival viszonylag régre nyúlik vissza a barátságunk. Bár az igaz, hogy Tinderen ismerkedtünk meg annak idején, de valójában a randiig sem jutottunk el, mert már az első üzenetével kiégetett engem

– kezdte nevetve Petra, aki éppen ezért felajánlotta a fogdokinak, hogy legyenek inkább barátok, a férfi pedig élt is ezzel a lehetőséggel. Sőt, még edzeni is eljárt hozzá.

– Sokat találkoztunk annak köszönhetően, hogy nálam edzett, aztán lett egy barátnője, és hirtelen eltűnt az életemből. Ezért nem volt ott például az esküvőmön sem. Viszont miután szakítottak – ahogy az lenni szokott –, újra kereste a társaságomat, sőt, rengeteg bulit szervezett, ahová meghívott engem is, majd már a barátaimat is. Így lett aztán közös a társaságunk – tette hozzá a személyi edző, aki természetesen részt vett Zoli és Marica esküvőjén is, de lehet, hogy hamarosan a sajátján fog... A fogorvos ugyanis szombat este letérdelt elé, és felhúzott az ujjára egy gyűrűt. Mielőtt azonban még komolyan veszed a dolgot, el kell, hogy keserítsünk...

Poén volt a dolog természetesen. Renivel és Zolival szombaton elmentünk a belvárosba, aztán Reninek jött az ötlet, hogy milyen jó lenne egy ilyen videót csinálni. Mi meg egymásra néztünk Zolival, és mondtuk, hogy miért is ne. Na, ez annyira jól sikerült, hogy az este végén már Győzikével buliztunk együtt, aki egyébként a legnagyobb Házasság első látásra fan. Mindenesetre eljegyzésem még nem volt, de ami késik, nem múlik

– mondta lapunknak Petra, aki tehát pozitívan tekint a jövőre, és mindig benne van egy jó poénban is.