Dávid Petra a Házasság első látásra Zolijáról vallott: kiderült, együtt vannak-e

Dávid Petra a műsor első évadában szerepelt ugyan, de a 2. évad szereplőivel is igencsak jó viszonyt ápol, sőt a pletykák szerint Zolival még ennél is több van köztük. Most tisztázta is az ügyet, és elárulta, hogy együtt vannak-e Házasság első látásra szívtiprójával.