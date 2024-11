Erre nem számítottunk: Dávid Petra is visszatér a Házasság első látásra műsorába

Zolit tavaly ismertem meg egy társkereső applikációnak köszönhetően. Nagyon gyorsan kiderült, hogy nem egymást kerestük, de időközben nagyon jó kapcsolatba kerültünk, és eljutottunk odáig is, hogy a baráti társaságunk is közös lett. Ő tavaly nem tudott eljönni az esküvőmre, de most én ott vagyok az övén, és nagyon fogok neki szurkolni