Házasság első látásra: Dávid Petra szerint ők nem voltak ilyen közönségesek

A Házasság első látásra második évada a végéhez közeledik, kedd este láthatják ugyanis a nézők a záró epizódot, amikor az utolsó párokról is kiderül majd, hogyan döntöttek: az együttmaradás vagy a különválás mellett. Dávid Petra, az első évad egyik legmegosztóbb szereplőjeként a legelejétől kezdve nézte az idei szezont is, amellyel kapcsolatban a Borsnak adott interjújában vallotta meg érzéseit.

Dávid Petra a második évadot is nézte (Fotó: Dávid Petra)

Házasság első látásra: Petra szerint ők még nem voltak elég érdekesek

Dávid Petra korábban is úgy nyilatkozott, számára nem kérdés, hogy érintettsége miatt az idei évadot is végigköveti.

– Az az igazság, hogy nagyon kettős érzéseket váltott ki belőlem az egész műsor. Egyrészről azt tapasztaltam, hogy a mostaniak sokkal szabad szájúbbak voltak, ami nálunk nem volt jellemző, ez engem zavart. A mi évadunknál már azon is le voltak döbbenve a nézők, hogy Andris milyen volt velem. Nekem az egész műsor alatt egyetlen csúnya szavam volt Andrisra, amikor kidobott engem a szemeteszsákokkal – kezdte Petra, aki hozzátette, az idei évadnak is rengeteg szép pillanata volt.

Ez a széria sokkal izgalmasabb volt, mint a miénk, mert nálunk nem voltak ekkora balhék és szerintem a nézők jobban szeretik a viharokat, mert az érdekesebb. Mi ilyen szempontból próbanyulak voltunk, mert mi voltunk az elsők hazai viszonylatban és nem voltunk még ilyen bátrak. Azt hiszem, . Lehet nézői szemmel mi nem voltunk olyan érdekesek, mint az idei évad szereplői, de szerintem a mi évadunk jobb irány volt.

Házasság első látásra döntések: Reni és Brumi már kimondták a végső szót (Fotó: TV2)

Barátságot köszönhet Petra a második évadnak

Dávid Petra bevallotta, hogy a vegyes érzések mellett jó volt látnia a mostani szereplőgárda alakulását.

– Nagyon jó érzés volt nézni a műsort, mert ez nyilván nekem is nosztalgia volt egy kicsit, arról nem is beszélve, hogy itt a legtöbb feladat is más volt, mint nálunk, kíváncsian vártam mindig a következőt.

Nekem a saját évadunk jobban tetszett, de ez érthető, hisz nyilvánvalóan elfogult vagyok

Petra kifejtette, hogy elfogultsága ellenére nagyon hálás, hiszen egy barátságot is köszönhet a Házasság első látásra második évadának.