Az elődöntő hetéhez érkezett a Dancing with the Stars ötödik évada. Négy páros küzd már csak a győztes címért, amiért kétszer is táncparkettre lépnek majd a Winter is coming tematikájú estén. Ennek kapcsán pedig Lissák Laura karácsonyi szokásaikról kérdezte a sztárokat és profi táncpartnereiket, így Mihályfi Luca és Hegyes Berci sem maradhatott ki. Első körben Laura arra volt kíváncsi, hogyan karácsonyoznak a párosok.

Karácsonyi szokásaikról kérdezték őket Fotó: Nánási Pál / TV2

A válaszadást Luca kezdte. Az énekesnő elárulta, náluk családi hagyomány, hogy minden évben 24-én reggel, családosan állnak neki karácsonyfa díszítésének és egész nap főzőcskéznek.

Igazi karácsonyfát veszünk, mert az illatát nagyon szeretjük!

- emelte ki Luca. Hozzátette, hogy náluk az ajándékot nem a Jézuska, hanem az agyalkák hozzák.

Berci azonban elmondta, náluk a magyar szokásokhoz híven a Jézuska jön és habár ő is az igazi fenyőfára szavaz az illata miatt, az édesanyja nemrég beszerzett egy havas hatású műfenyőt és azt díszítik, miközben a nagymamája készíti a halászlét, sült halakat, töltött káposztát. Elárulta, mivel cukrász családból származik, régen volt, hogy habkarikákkal díszítették a fát.

És habár ez mind-mind kedves emlék, azt is megkérdezték tőlük, melyik volt a legkedvesebb eddigi karácsonyi emlékük. Erre Berci egyből közölte, hogy az, amikor gyerekként a nővérével és édesanyjával a fürdőszobába kellett bújniuk, miután becsöngetett paneljükbe az angyalka. Ott perceket töltöttek, majd miután kimentek onnan, az üres nappaliban hirtelen ott volt a feldíszített karácsonyfa és az ajándékok is.

Nekem mindig azok a legszebb karácsonyi emlékeim, amikor már meg volt az ajándékozás, már este együtt van a család, nézünk valami tipikus karácsonyi filmet, iszunk egy forrócsokit és így együtt van az egész család

- mesélte Luca, aki ilyenkor leginkább az Aludj csak én álmodom című filmet szereti nézni.