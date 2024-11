Szabó Zsófi és Suti András két héte fél napot kaptak arra, hogy előadjanak egy olyan nehéz táncot, amire még egy profi is heteket próbál. A párosnak azonban nem volt más választása, hiszen Andrei Mangra egyik napról a másikra kiesett a képből. Mint arról a Bors is beszámolt, a romániai származású táncos verekedésbe keveredett egy belvárosi lakásban, ahol egy kés is előkerült, illetve droghasználat gyanúja merült fel. Andrei pár nappal a balhé után bejelentette, hogy sem fizikailag, sem érzelmileg nem képes folytatni a Dancing with the Stars versenyét, így Zsófi magára maradt... Illetve mégsem! A botrány kirobbanásának másnapján neki már táncolnia kellet élő adásban, ahová Suti András profi táncos ugrott be partnerként.

Szabó Zsófi és Suti András felszabadultan nyilatkozik a fantasztikusan sikerült közös táncuk után (Fotó: Bors)

Szabó Zsófi fel akarta adni

A műsorvezető - érthetően - totálisan kiborult, amikor az élő adás előtt egy nappal kiderült, hogy táncpartner nélkül maradt. Hónapok óta készült a műsorra, tökéletesen összeszokott Andrei Mangrával, akivel olyan jól teljesítettek, hogy minden esélyük meg is volt arra, hogy a döntőig táncolják magukat. Zsófi ott állt egyedül, és már az is megfordult a fejében, hogy a több hónapnyi munkáját dobhatja a kukába és feladja a versenyt. Ekkor a szerkesztők mentőötleteként megjelent a színen Suti András, aki pont előző héten búcsúzott Hosszú Katinkával a Dancing with the Stars versenyétől, és épp olyan életszakaszban volt, amikor a többi fontos munkáját egy kicsit a háttérbe szoríthatta. A párosnak szó szerint fél napja volt a felkészülésre, ami extrém nehéz élethelyzet volt.

Az első produkciónk előtt fél napunk volt felkészülni... azt mindenki tudja. Az hihetetlen teljesítmény, amit ott csináltunk. Hirtelen meg kellett bíznunk egymásban, és letenni egy olyan produkciót az asztalra, amit egy ország néz. Szerintem nagyon jól tudtuk kivitelezni. Azóta a bécsi keringőnk... olyan büszkén nézzük vissza! Nagyon sok munka van benne, amit mi csinálunk. Eszméletlen sok, de nagyon szeretjük csinálni. Én még nem éreztem így magam a Daning with the Stars alatt....

- mesélte pénteken reggel a TV2 Mokka stúdiójában a profi táncos, aki mellett természetesen ott ült Szabó Zsófi is.