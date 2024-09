Zámbó Krisztián: Minden nap úgy kelek fel, hogy felteszem apunak a kérdést…

Bár vesztenivalója nem volt, mégis hatalmas kockázatot vállalt Zámbó Krisztián azzal, hogy a Sztárban Sztár All Stars szombati reményfutamában édesapja bőrébe bújva állt a TV2 színpadára. Az énekes tudta, hogy akár rosszul is elsülhet a kísérlet, de végül a nézői szavazatok bejuttatták őt a 12 döntős közé. Krisztián számára nagyon fontos az a dal, amivel meghódította Zámbó Jimmy és a saját rajongói szívét is, hiszen ezzel a szerzeménnyel indult a Király példa nélküli karrierje. A Bors közvetlenül az adás után beszélgetett Zámbó Krisztiánnal.

Zámbó Krisztián nagyon el akarta énekelni édesapja dalát (Fotó: Máté Krisztián)

Zámbó Krisztián: „Hatalmas feszültség vett erőt rajtam”

– Ezer és egy évvel ezelőtt egy tehetségkutató színpadán már megmutattam, hogyan ”folyik át” rajtam édesapám egy dala.

Talán akkor izgultam utoljára úgy, mint ma este.

Amikor a maszkmesterek elkészültek és belenéztem a tükörbe, az egy nagyon nehéz és egyben pozitív felismerés volt. Hatalmas feszültség vett erőt rajtam, pláne úgy, hogy már túl voltam egy jóval könnyedebb Rick Astley átváltozáson – kezdte még mindig remegő térdekkel Krisztián, aki azzal is tisztában van, hogy az idei All Stars mezőnyben is ő lehet az a bizonyos kakukktojás, vagyis az „osztály” bohóca. Ugyanakkor ma már egészen másképpen áll a felkészüléshez, mint 2022-ben, amikor a Sztárban Sztár nyolcadik évadában mérettette meg magát.

Szem nem maradt szárazon a TV2 stúdiójában, amikor Zámbó Krisztián megidézte édesapja emlékét (Fotó: TV2)

„Már nem férnek bele a bakik...”

– Tény, hogy ennek a műsornak én a bohóca vagyok és szeretem, sőt imádom ezt a titulust. De számomra az idei évad mégis inkább arról fog szólni, hogy kicsit kilépjek ebből az egyébként hálás szerepből és megmutassam, hogy nem véletlenül állok meg a lábamon énekesként már hosszú évek óta. Oda kell figyelnem, mert ez itt a Sztárban Sztár All Stars, ahol már nem férnek bele a bakik. Ezért is volt nagyon rizikós, hogy apu bőrébe bújva mentem neki a tizenkettőbe jutás előtt álló utolsó akadálynak. Nagyon meg is voltam ijedve… Jöhettem volna egy a Csak egy vallomás című dalnál sokkal emblematikusabbal, de az volt a célom, hogy emlékeztessem az embereket arra, hogy édesapám honnan indult. Bár a hangját, szerintem csak éppen hogy sikerült megidéznem, végül is egész jól sikerült a produkció – tette hozzá az Ázsia Expresszt is megjárt énekes, aki abban bízik, hogy a produkciója után, sokan keresnek majd rá Zámbó Jimmy első lemezének slágereire.