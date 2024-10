Peter Srámek elárulta, miért nincsenek egyéjszakás kalandjai

Peter Srámek fogyása nem volt véletlen: imád magára adni

hot!: Korábban elárultad, hogy hiú embernek tartod magad, a műsorban pedig nőként is tündökölnöd kellett. Ezt hogyan élted meg?

Peter Srámek: Látható volt, hogy figyeltem arra, hogy nőként is jól nézzek ki! (Nevet.) Nem okozott nehézséget, mert ez a műsor erről szólt. Sőt, jól is esett a sok visszajelzés, hogy jól is szórakoztak. Komolyan vettem az éneklést, és sikerült még szépnek is lennem.

hot!: Mennyire éled meg tehernek, hogy minden pillanatban tökéletes legyen a külsőd?

Peter Srámek: Valamilyen szinten teher. Nem voltam mindig ilyen, de amióta megismertek, fontosnak tartom, hogy mindenhová úgy öltözzek föl, mintha a színpadra mennék. Ha megállítanak, és közös fotót kérnek, nem mondok nemet: szívesen fotózkodom mindenkivel. Amikor az ilyen fotókat néztem a korai időkből, eldöntöttem, hogy mindig jól nézek majd ki, mert ezek a képek megmaradnak.

hot!: Ez nem nagy munka?

Peter Srámek: Dehogynem. Mielőtt elindultam ide, a fotózásra, akkor is tizenötször átöltöztem. Pedig nem kötelező – az emberek attól függetlenül szeretnek, hogy mi van rajtam –, de ha megtehetem, akkor adok magamra.

Hatalmasakat énekelt Peter Srámek a Sztárban Sztár All Stars színpadán, mi a titok?

hot!: Térjünk vissza egy pillanatra a műsorbeli női karakterekhez. Hogyan tudtad előhívni magadból az ezekhez szükséges érzékenységet?

Peter Srámek: Szerintem ez minden emberben megvan, de inkább csak a nők mutatják meg. Például azt mondják, hogy a férfiak nem sírnak, pedig dehogynem.

hot!: Te szoktál sírni?

Peter Srámek: Persze, és nem is szégyellem; a könnyeket soha nem szabad szégyellni, mert emberek vagyunk. Nekem ne mondja senki, hogy egy férfi – főleg egy énekes – csak erős karakter lehet. Egy művész lelkében benne kell lennie mindkét nemnek, és ebben a műsorban azt kellett elővennem, amire szükség van. Amikor egy férfival énekeltem duettet, meg kellett értenem, hogy egy nő miért énekel úgy, ahogy, miért úgy használja a hangját. Mégsem énekelhettem úgy, mintha a boltban kérnék három kiflit! Ez nem egy paródiaműsor volt; komolyan kellett vennem, és ha a nézők ezt átélték, akkor jól végeztem a dolgomat.