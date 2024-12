"Mondjuk úgy, hogy megvannak a módszereim" - Mihályfi Luca és Hegyes Berci első interjúja szerelmespárként

Hegyes Berci: „Éreztem én már a próbák alatt is, hogy ez több, mint munkakapcsolat”

Hagyjuk is, hogy mi történt szombat este a Dancing with the Stars parkettjén és a fiatalok beszéljenek inkább a szerelmükről és annak kialakulásáról.

– Nem szerettünk volna a műsor alatt azzal haknizni, ami köztünk kialakult. Azt sem szerettük volna, hogy a nézők azért szavazzanak ránk, mert szerelmespárként lépünk a parkettre és az jaj, de milyen aranyos. Számunkra az volt a fontos, hogy a pontokat és a szavazatokat is az alapján kapjuk, amit a színpadon nyújtunk és szerintem ez sikerült is.

Persze így is elkezdtek beszélni arról, hogy mi együtt vagyunk, hiszen látszott.

– Egyébként az első produkciónk, vagyis a salsánk után történt valami – árulta el a Borsnak Mihályfi Luca, akitől Hegyes Berci vette át a szót. – Éreztem én már a próbák alatt is, hogy ez több, mint munkakapcsolat, de valóban az első táncunknál történt meg, hogy ezt ki is mondtuk egymásnak. De végül is nincs egy konkrét dátum, hiszen mindketten tudtuk már korábban is, csak… mondjuk úgy, hogy megvannak a módszereim arra, hogy fogjam a felém küldött jeleket és én is küldjem ugyanezeket – nevetett Hegyes Berci, majd rátértek a közelgő ünnepekre is. – Jó kérdés, hogy együtt tudunk-e karácsonyozni, hiszen mindkettőnknek nagyon sűrű az ünnepi programja. Szerintem kitűzünk egy napot, amikor csak ketten ünnepelünk. Van mit… – zárta a beszélgetést a profi táncos.

És íme a sorsfordító salsa!