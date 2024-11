Mihályfi Luca és Hegyes Berci: Nagyon szeretjük egymást

Izzik a levegő és szinte szikrázik a parkett, amikor Mihályfi Luca és Hegyes Berci megjelenik, ami nem véletlen, hiszen a sors is egymásnak szánta őket.

Nem is tudott elképzelni jobb párt Mihályfi Luca a Dancing with the Starsban - Fotó: Szabolcs László / hot magazin

– Nagyon boldog voltam, mert annak szurkoltam, hogy Berci legyen a partnerem – kezdte Luca a hot! magazinnak. – Nem lepődtem meg, mert amikor arra gondoltam, kivel fogok táncolni a Dancing with the Stars-ban, állandóan őt képzeltem el. Szerintem ezt így akarta a sors vagy a csillagok állása; minden vágyam így teljesüljön! Láttam rajta, hogy ő is örül nekem; nagyon jólesett, hogy ez nem egyoldalú.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci nem véletlen töltenek együtt rengeteg időt

Az elmúlt hetekben rengeteg szóbeszéd kapott szárnyra azzal kapcsolatban, hogy Luca és Berci a magánéletben is egy párt alkotnak. Annyi bizonyos, hogy rengeteg időt töltenek együtt, és olyan oldalukat is megmutatják a másiknak a közös próbák során, amit a külvilág nem láthat.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci remek összhangban vannak - Fotó: hot magazin

– Lucát én egy nagyon vagány csajnak tartottam, bár néha kicsit flegmának tűnt.

A vagány oldala igaz is, de nem gondoltam volna, hogy ennyire mély érzésű és melegszívű.

És azt sem gondoltam volna róla, hogy fél a poloskáktól – nevetett a táncos. – A táncórákon olyan burokban vagyunk, ahová a kamerák sem tudnak igazán betekinteni; magunk vagyunk, és minden apróságot megtudunk egymásról.

– Berci olyan fiú, aki nagyon magas lángon ég. Sok ilyen barátom van, és ő is ilyen, nem csalódtam benne. De ő ennél sokkal több, és örülök, hogy betekintést nyerhettem a lelkébe. Nem csak a táncról van szó: ha van valamilyen lelki problémánk, azt is ki tudjuk beszélni. Ő egy csodálatos ember, sok olyan odalát ismertem meg, amit a közönség nem láthat – árulta el az énekesnő.

Egy biztos, Mihályfi Luca és Hegyes Berci jól összeszokott páros

Azonban nem csak a szépet és a jót látják egymásból. A nehezebb pillanatokban is csak ketten vannak a próbateremben.

– Egyáltalán nincsenek súrlódások – mondta Mihályfi Luca. – Az a jó, hogy Bercinek biztosan volt egy kép a fejében rólam, de egyáltalán nem utált meg az elmúlt hónapokban – ennek nagyon örülök. Egy feszült, intenzív időszakon vagyunk túl, ilyenkor az ember önmagát adja. A sírást, a nevetést, mindent látunk egymásból, és még így is nagyon szeretjük egymást.

Sírni még nem láttam Lucát, csak mindig elmondja, hogy amikor stresszes a helyzet, és hazamegy, akkor kiadja magából

– tette hozzá a táncos.