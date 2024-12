Szerelmet nyert Mihályfi Luca és Hegyes Berci: imádja az új álompárt az ország

Tegnap igazi dráma volt a Dancing With the Stars stúdiójában. Nagyon fontos megmérettetés volt ez a versenyzőknek, hiszen most derült ki, hogy kik kerülnek be a döntőbe. Mihályfi Lucát és Hegyes Bercit sokan a verseny nagy esélyesének gondolták, sajnos azonban tegnap kiestek. Nem búslakodtak azonban nagyon, ugyanis megmutatták: többet nyertek ők egy serlegnél.

Elcsattant az első nyilvános csók / Fotó: Mate Krisztian

A nézők sejtik egy ideje, hogy izzik a levegő Luca és Berci között, most azonban hivatalossá tették. A kiesésük után elcsattant az első nyilvános csók, ezzel bejelenve, hogy egy párt alkotnak. Az egyik tündéri videójuk alá máris kommentek sokasága záporozik, és mindenki kifejti, hogy milyen nagyszerű párt alkotnak.