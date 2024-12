Ajaj! Az elődöntő előtt lesérült a Dancing with the Stars nagy esélyese

Mihályfi Luca és Hegyes Berci gyönyörűen menetelnek a Dancing with the Stars műsorában. A pároson már a kezdetek óta látszott, hogy a döntőig is eljuthatnak, s most, hogy itt vannak a kapujában, sokan már biztosra veszik a dobogós helyezést. Ahogy azt is, hogy a fiatalok között több van, mint barátság… Bizony, már az első adás óta lehet hallani olyan pletykákat, hogy Berciék munkakapcsolata szerelemmé nőtte ki magát, ráadásul a Bors egyik olvasója még egy színházi előadás alatt is rajtakapta a párost, ahogy csókcsatát vívnak. Ám nem csak a nézőknek, de a zsűrinek is feltűnt, hogy izzik Lucáék között a levegő, ezért néha ők is tettek egy-egy érdekes megjegyzést a párosra. Persze Berci és Luca hivatalosan nem erősítette meg, hogy bármi is lenne köztük, azt viszont elmondták, hogy nagyon közel kerültek egymáshoz, és elképesztően erős bizalom alakult ki köztük. Apropó, ha már bizalom…

Fotó: hot! magazin

Megsérült Mihályfi Luca

A két fiatal péntek este jelentkezett be egy élő videóban, hogy válaszoljanak a rajongók kérdéseire. Akkor többek között szóba került, hogy mennyire készülnek a szombati elődöntőre, és hogy gyakorolnak egy új elemet is, ami okozott némi „problémát”. Főként Lucának…

– Voltak olyan emelések, amik eléggé rizikósak voltak, és arra kértem Bercit a próbákon, hogy inkább tegyen le. Aztán a kortárs kapcsán elkezdtek velünk foglalkozni és akkor kezdtünk bele igazán az emelések próbálgatásába, és én itt tudtam átlendülni a félelmeimen. Azóta már én kérem az emeléseket, akkor is, ha nehéz… Rájöttem, hogy nincs mitől félnem, és az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy olyan bizalom alakult ki kettőnk között, hogy tényleg nem kell tartanom semmitől.

Viszont vannak olyan emelések azért, amik nem könnyűek. Most is gyakorlunk egy olyat, ami miatt ráadásul belilult a kezem…

A rajongók megnyugodhatnak, nyilván egy-két csúnya folt nem fogja veszélyeztetni kedvencük produkcióját, úgyhogy lehet szurkolni, hogy Luca és Berci a döntőbe juthasson.