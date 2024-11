Elcsattant egy csók Lucával? Így reagált a pletykákra Hegyes Berci

Hegyes Berci neve szinte minden Dancing with the Stars évadban felmerült, mikor arról volt szó, hogy vajon kik között alakulhat valami... Az első évadban rögtön Gelencsér Timivel boronálták össze, aztán Nagy Rékával szerették volna összehozni, most pedig Mihályfi Luca került a porondra. Talán az énekesnő esetében indultak be leginkább a találgatások, hiszen még a vak is látja, hogy izzik köztük a levegő. Ám ez még nem minden, hiszen nem csak a nézők próbálnak többet belelátni ebbe a dologba, de még a Dancing with the Stars zsűrije is, illetve Luca édesapja is tett pár sejtelmes megjegyzést a fiatalokra. De nyugi, tudjuk még mindig fokozni, hiszen lapunknak korábban egy szemtanú küldött levelet arról, hogy a párost egy színházban látta csókolózni. Ha pedig már a csóknál tartunk, a legutóbbi adásban is elcsattanhatott egy...

Fotó: Szabolcs László

Hegyes Berci összejött Mihályfi Lucával?

Hegyes Berci reagált a "csókjelenetre"

Talán még mindenki emlékszik a páros ikonikus produkciójára, mikor a Baby Sisters "Szeresd a testem" című dalára táncoltak. Annyira szenvedélyes volt a produkciójuk, hogy arra nehéz szavakat találni, főleg a végére, amikor sokak szerint el is csattanhatott köztük egy csók. Akkor még Lissák Laura is rátett egy lapáttal a látottakra: trükkösen meg is kérdezte tőlük, hogy sikerült-e megszeretniük egymás testét, mire mindketten zavarba jöttek, majd igyekezték válaszukkal leplezni ezt.

Levonják a nézők szerintem a konzekvenciát a produkciónkból. Mi nagyon élveztük. Az összhang továbbra is megvan.

Ebből a válaszból tehát csak a találgatások mardtak, azonban Berci most ledobta ismét a bombát, mikor kirakta a feltételezett "csókjelenetüket" az Instagramra, és üzent is mellé.

A táncos valójában azt osztotta meg, hogy a Dancing with the Stars oldalán megjelent egy olyan cikk, miszerint: "Sosem derül ki, mi történt valójában köztük." Nos, ehhez Berci csupán annyit írt, hogy:

Sosem!

– majd hozzápakolt még pár nevetős fejet, és természetesen Lucát is megjelölte a képen... Bár mi azt tanácsoljuk Berci, hogy soha ne mondd, hogy soha, hiszen a rajongók árgus szemekkel figyelnek titeket.