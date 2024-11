Hegyes Berci és Mihályfi Luca tényleg egy pár! – Megjött az első megdönthetetlen bizonyíték

Hegyes Berci és Mihályfi Luca közös táncaitól egy ország olvadozik, a fiatalok kiváló versenyzéssel haladnak előre, a szakértők szerint pedig akár az első három helyezés egyikét is megszerezhetik, ha így folytatják... Berci és Luca rendkívül fegyelmezetten készül hétről hétre, táncszakmai kérdéseken kívül pedig nem hajlandók beszélni az újságírókkal, még akkor sem, ha egy ideje már mindenki szemét kiveri a rózsaszín valóság: ők ketten bizony egy párt alkotnak.

Mindenki szemét kiveri a rózsaszín valóság: Hegyes Berci és Mihályfi Luca összejöttek (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hegyes Berci váltig tagad

A profi táncos és az énekesnő már a nyáron elkezdték a közös felkészülést, de akkor még a fiatal lány kapcsolatban volt, Szépréthy Roland influenszerrel... Az a páros ősszel intett búcsút egymásnak, és meglepő módon soha egyikük sem mesélte el a rájuk kíváncsi rajongóknak, hogy pontosan mi vezetett a szakításhoz. A pletykák szerint Hegyes Berci szerepe nem elhanyagolható tényező az ügyben, azt azonban azóta sem cáfolta vagy erősítette meg egyik érintett sem. Az viszont, hogy Berci és Luca összejöttek, már hosszú hetek óta pletyka a Dancing with the Stars stábtagjai között. A műsorkészítők információja már csak azért is pontos lehet, mivel ők azok, akik a hét több napján találkoznak a párossal, például a próbák alatt, ahol bátrabban közeledhetnek egymáshoz, hiszen elvileg nincsenek ott kíváncsi szemek. A kérdéssel már többször is megkeresték újságírók Hegyes Bercit, de a táncos eddig váltig tagadott, még azok után is, amikor az egyik táncuk utolsó jeleneténél egy forró csóknak látszó mozdulatsort tettek élő egyenes adásban...

Nehéz volt eldönteni, hogy Berci és Luca megcsókolták egymást élő adásban, vagy csak imitálták (Fotó: Mediaworks archív)

Berci akkor arra a felvetésre, hogy talán sosem derül ki az igazság, mindössze ennyit reagált a közösségi oldalán:

Sosem!

De hiába a mély hallgatás, a Berci és Luca között izzó érzelmeket bizony elárulják a gesztusaik. A múlt szombati adás alatt például, nem sejtve, hogy bárki láthatja őket, Berci, Luca combján pihentette a tenyerét. Ez a jelenet akkor történt, amikor az élő adás éppen reklámszünet miatt állt, a táncosok pedig fent voltak a pihegőben. Lapunk munkatársa ekkor vette észre, hogy Tóth Gabi és Papp Máté Bence forró csókot vált, amiről természetesen lesifotó is készült. A szerkesztők csak később vették észre, hogy ezen a bizonyos fotón szerepel még egy nagyon izgalmas jelenet: a bal sarokban ott ül Luca mellette Berci, aki a lány combját fogja. Pont, ahogy egy szerelmespár között ez egy teljesen normális dolog. Nézzék csak: