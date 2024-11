@borsonline

Az idei évad egyik legnagyobb esélyesének tartják Mihályfi Luca és Hegyes Berci párosát: nem is csoda, hiszen csak úgy izzik a levegő és szinte szikrázik a parkett, amikor ők ketten megjelennek. Így talán nem is csoda, hogy mindenki azt találgatta összejöttek. A pletykákon az sem segít, hogy minden egyes táncukat egy csókkal zárják le.

Fotó: Markovics Gábor

Hovatovább a hatodik adás felkészülés kisfilmjében Mihályfi Luca elég rejtélyesen is fogalmazott magánéletével és párkapcsolati állapotával kapcsolatban. Miután elismerték, hogy összetörtén már a szívét, amiből tud erőt meríteni jelenlegi táncukhoz. Azután arra is kitért, van, aki jelenleg megmagyarázhatatlan érzéseket kelt benne. S ezért a személyért szeretne jól teljesíteni.

- Ebben a táncban a szenvedő vágyakozásra lesz szükségem, amikor az ember valakire nagyon vágyik és emiatt szenved. (...) Volt már összetörve a szívem. A szerelem fáj, szokták mondani. Ez egy olyan dolog, ami az embert mélypontokra viheti. Per pillanat nekem az fog erőt adni a színpadon... Nem az, hogy azt táncolom ki, hogy fájt, hanem azt, hogy van, aki olyan energiákat, meg olyan szenvedélyt, meg olyan vágyat hoz ki belőlem, amit ezelőtt senki sem hozott ki belőlem. Amit nem tudok megfogalmazni igazán szavakkal. S én ezt most szeretném belerakni ebbe, hogy a szívem csordultig van, és azt akarom bele önteni ebbe az egészbe. Mert számomra ez ad erőt most - fejtette ki Luca.

