Pontosabban az Irigy Hónaljmirigy egyik oszlopos tagja, Sipos Tomi készített egy rövid, ugyanakkor a maga nemében kissé zavarba ejtő videót arról, ahogyan egy fesztiválon, a színpad mögött belebotlott a szomorú szamurájba, vagyis az Ámokfutók frontemberébe. Kozso mindjárt megmutatta, hogy a delfinek tényleg emberek, ráadásul jók. Vagy valami ilyesmi... Sipos Tomi, így kommentálta a TikTokra felkerült szösszenetet.

Kozso, az Ámokfutók frontembere hozta a formáját (Fotó: Mediaworks archívum)

– Tegnap egy fesztiválon találkoztunk Kozsóval – kezdett bele Tomi, akitől maga Kozso vette át a szót.

A kőkemények a szamurájok, ilyenek!

– kiabálta a kamerába széles taglejtések közepette a popikon, aki ezután tényleg megmutatta, hogyan is kommunikálnak azok a bizonyos balatoni delfinek, akik mint tudjuk, jó emberek. Megpróbálhatnánk leírni a hangot, de jobban cseng, ha egyenesen a mester torkából halljuk. Íme!

Kozso a színpadon van igazán elemében

Hogy videó furcsa, ahhoz kétség sem fér. Ugyanakkor fontos megjegyezni és nem lehet elégszer elmondani, hogy Kozso 2014 után csodával határos módon épült fel két, egyenként is életveszélyes agyvérzéséből és azt azokat követő két aneurizma műtétjéből, majd pedig Amerikában szenvedett nagyon súlyos autóbalesetet mely során eltörött a gerince. Az előbbiek következményeként pedig még ma is afáziás tüneteket produkál, vagyis a beszédkészségén még érezhetőek a maradványtünetek. Innen eredeztethetőek a mára már szállóigévé vált "balatoni delfinek" is. És persze meg kell jegyezni, hogy mindenből a színpadon semmit sem lehet észre venni. Kozso ugyanis ott igazán elemében van.