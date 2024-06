„Ha még kértek fotókat, küldünk nektek!” – Kozso átlépett egy határt?

Kozso, az örökifjú lázadó, mintha soha egy percre sem fáradt volna el az elmúlt harminc évben. Folyamatosan buliban van még akkor is, ha épp nincs koncertje, jön-megy az országban, igyekszik minél több élményt szerezni magának. Persze az ő életében is voltak nehezebb időszakok, de ezekre is úgy gondol, mint szükséges tapasztalások ahhoz, hogy mára az a vidám és elégedett ember legyen, akivé vált.

Kozso élvezi az életet, ebből soha nem csinált titkot Fotó: Szabolcs László

Csinos nők Kozso körül

Az énekes nagyon szereti csinos nőkkel körülvenni magát, de nem csak a magánéletében, a színpadon is két szuper csinos táncosnő áll mögötte, hogy a jelenlétükkel még inkább felfűtsék a buli hangulatát. A csajok mindent meg is tesznek a buliért, a jelenlétük kétségtelenül emeli a koncertek színvonalát. Kozso büszke is rájuk, amikor csak teheti, hármasban pózolnak a kamerák előtt, a híresség számára a lányok ugyanis egyenrangú partnerek. Legalábbis a színpadon. Mert ha onnan lejönnek, Kozsónak néha olyan zavarba ejtő megszólalási vannak velük kapcsolatban, amitől egy jóérzésű ember kényelmetlenül érzi magát.

Húspiac

Kozso rengeteg közös fotót posztol Noémivel és Floval (így hívják a táncoslányokat) és miután látta, hogy a kommentelők nagy része a lányok előnyös külsejével kapcsolatban érkezik, elkezdte előtérbe tolni őket. Az énekes sokszor válaszol a lányoknak küldött üzenetekre, és most már attól sem riad vissza, hogy felajánlja a követőknek, hogy ha kérik, további fotókkal szolgál a lányokról...

Hát Sziasztok! Csoki-Ropi! Most picit pihenünk, lazulunk a pénteken és szombaton lévő 5 hatalmas ÁMOKFUTÓK buliban! Meglepetés és tombolás! Hogy átérezzétek a szeretetet, adok Nektek egy fotót a "Fürdő Tengerpart" Delfin Gésáival - Flo és Noémi. ( ha még kértek fotókat - küldünk Nektek! )

– írta az Instagramon Kozso ehhez a képhez:

Ez persze elsőre ártatlan viccelődésnek tűnhet, de valójában egyáltalán nincs rendben, és sokak szerint az énekes túlzásba viszi ezeket a megnyilvánulásait.