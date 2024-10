„Tudom hol laksz” - Sipos Tomi élő adásban megfenyegette Stohl Andrást – Videó

Mint arról a Bors beszámolt, berobbant a Sztárban Sztár All Star hetedik élő showja. A hírességek egymás után szántják fel a színpadot a legkülönfélébb produkciókkal.

Sipos Tamás / Fotó: Szabolcs Laci

Izgalmas pillanatokban sem volt hiány, ugyanis Szabó Zsófi nem pironkodott, rámarkolt az óriási cicikre, még ezzel szembe Lékai-Kiss Ramóna megvillantotta hatalmas dekoltázsát. Sőt Liptai Claudia még furulyázott is egyet.

Mindennek a tetejébe Rag ’n’ Bone Man-t megtestesítve eresztette ki a hangját a Sztárban Sztár All Stars színpadán Sipos Tomi. Az értékelés során pedig két dolog is megüthette a nézők fülét. Elsősorban Liptai Claudia vallotta be: Együtt szilveszterezett Sipos Tomival, azt azonban nem volt hajlandó elárulni, hogy mit csináltak pontosan. Majd jött Stohl András, akit Tomi még meg is fenyegette, persze csak poénból, hiszen szereti egymást a két híresség.

„Tudom hol laksz” - jegyezte meg Sipos Tamás.