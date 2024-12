"Te kamupszichológus..." - durván megfenyegette a TV2 sztárja a Házasság első látásra szakértőjét

Házasság első látásra - Rácz Miklós számára nem pont úgy alakult a kísérlet, ahogy szerette volna, ugyanis a szakértők által választott feleségével nem igazán találták meg a közös hangot. Bár ő is és Ramóna is igent mondtak az oltárnál, később teljesen egyértelművé vált, hogy egy kicsit sem illenek össze. Főleg azok után, hogy Miki a nászút után fogta magát, és faképnél hagyta feleségét egy hétre, mondván, hogy a munkája körüli dolgokat rendeznie kell. Igen ám, csak valami véletlen folytán Horvátországba került, ahol a barátaival bulizott, majd az asszisztensével, Ginával is közelebbi viszonyba került. Nem csoda hát, hogy két hét után válással végződött ez a frigy, ami mindkét fél számára a megkönnyebbülést hozta. Bár úgy tűnik, hogy Mikinek így is akad min bosszankodnia a műsorral kapcsolatban, méghozzá az egyik szakértő miatt...

Házasság első látásra Miki durván megfenyegette a műsor szakértőjét (Fotó: TV2)

Miki durván megfenyegette a Házasság első látásra szakértőjét

Az talán mindenkinek egyértelművé vált már az epizódok láttán, hogy Mikinek ami a szívén, az a száján. A műsor macsója még Szolnoki Szabolccsal is összebalhézott a forgatásokon, de a balhéból az egyik pszichológus, Gaál Viktor sem maradt ki. Maga Miklós osztotta meg az Instagram-oldalán, hogy kénytelen volt küldeni egy üzenetet a bongyi hajú lélekbúvárnak, ugyanis szerinte a férfi hazugságokat állított róla.

Ramóna exférje kicsit sem kedves stílusban először kamupszichológusnak, majd p*csfejnek nevezte az agyturkászt, majd nyomatékosította, hogy amint lehetősége adódik, jogi következményekre számíthat, amiért fals képet festett le róla a tévénézőknek. Mikit valószínűleg az borította ki ennyire, hogy a dilidoki azt mondta róla, hogy egy három éves gyerek szintjén van - legalábbis ez derül ki az üzenetéből, amit neki címzett. Plusz a férfi még megjegyezte azt is, hogy Viktor semmit sem tud róla, mert ő egyébként diplomás vállalkozó, aki külföldön vezet vállalkozást, ráadásul az özvegy édesanyjának is hosszú ideje támasza. Zárásként pedig még szívélyesen hozzátette: Viktornak vállalnia kell a következményeket!