Házasság első látásra 2024 - November 18-án startol a TV2 egyik legjobban várt műsorának a második évada! Az izgalmas párkereső realitybe most is 6 nő és 6 férfi vágott bele, akiknek legnagyobb vágyuk az, hogy társra találjanak. Ehhez persze komoly segítségük is lesz! Három elismert párkapcsolati szakértő kíséri őket az úton, hogy tudományos módszerek, és személyes tapasztalatok alapján a műsorba jelentkezők közül megpróbálják azokat a szingliket megtalálni, akik tökéletes társai lehetnek egymásnak. A második évadban azonban új szakértővel bővült a csapat: Gaál Viktor és Tóth Melinda mellett Nyírő András író, párkapcsolati tanácsadó segíti majd a Házasság első látásra szereplőit.

Házasság első látásra: ismerd meg a szereplőket!

Mielőtt elárulnánk, hogy idén ősszel kiknek követheted a szerelmi életét, megosztunk veled még pár érdekességet. Például azt, hogy a második évad hat esküvője mindegyike lélegzetelállítóan gyönyörű helyszínen volt, a nászutak is káprázatos helyeken zajlottak. Az együttélések pedig tartogatnak romantikus pillanatokat és egyben drámai fordulatokat is, olykor heves vitákkal, melyeknek hol nevetés, hol sírás volt a vége. A pszichológusoktól minden tanácsadáson különböző feladatot kaptak a házaspárok, amikkel a kapcsolatuk fejlődését akarták előidézni. A szakértőknek nem volt könnyű dolga, mert igazán komplex embereket kaptak, akik időnként feladták a leckét.

