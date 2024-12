Itt a vége! Hivatalosan is elvált a TV2 sztárpárja

Házasság első látásra - Rami és Miki házassága közel sem volt tündérmesébe illő. Inkább egy drámai szappanopera két főszereplője lehetnének, akik bár első látásra igent mondtak, de másodikra inkább már a válást. Egy kisebb jóindulattal azt mondhatjuk, hogy köztük talán némi szimpátia volt az oltár előtt, viszont kémiából semmi, ráadásul mikor a férfi megtudta, hogy egy édesanyával áll szemben, inkább elfutott volna a helyszínről. De nem futott... Egy ideig küzdött az érzéseivel, ahogy Rami is, majd aztán jött a feketeleves. Miklósunk egyik pillanatról a másikra faképnél hagyta feleségét, mondván, hogy munkahelyi problémái vannak, és ezeket muszáj megoldania. Közben az igazság az volt, hogy a barátaival ruccant ki Horvátországba, ahol az asszisztensével is eléggé közel kerültek egymáshoz... Minderről Rami persze semmit nem tudott. Mikor aztán újra találkoztak a nő eldöntötte, ebből válás lesz, és egyébként Miki sem ellenkezett egy pillanatig sem.

Hivatalosan is elvált a Házasság első látásra két sztárja (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Rami és Miki elváltak

A két szereplő még utoljára találkozott egymással, mielőtt aláírták volna a hivatalos papírokat. Igaz, ez sem sikerült túl jól, hiszen Miki kicsit a pohár fenekére nézett, miközben feleségével kellett volna átbeszélnie a dolgokat. Érthető, hogy ezen Rami nagyon kiakadt, és nem is volt a továbbiakban kérdés, hogy hivatalosan is véget vetnek a kapcsolatnak.

– Most nem úgy éreztem magam, mint aki egy kísérletben részt vesz. Mi most tényleg egy szándéknyilatkozatot írunk alá, és aztán majd megyünk a bíróságra és elválunk. Szerintem ez nekem sokkal többet jelent. Én azt gondoltam, hogyha egyszer férjhez megyek, akkor nem fogok elválni soha. Nagyon sokszor megkérték a kezem, soha nem mentem férjhez, mert úgy voltam vele, hogy olyan embert választok, akitől sosem fogok elválni. Most meg a valóságba csöppentem, és elválok a férjemtől 2-3 hét után – mondta Rami, akinek valóban sokkal többet jelentett ez a kísérlet, míg Miki inkább tehernek érezte a dolgot.

Kilépve az ügyvédi irodából én megkönnyebbülést éreztem. Semmi harag, semmi sértettség nincsen bennem, de a lényeg számomra az, hogy ez tényleg egy megkönnyebbülés volt nekem. Én már nagyon szabadulni akartam

– mondta Miklós.