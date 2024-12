„Visszamegyek, telibe verem!” – hatalmas botrány a TV2 műsorában, felesége miatt akarják megverni a TV2 sztárját

Házasság első látásra 2024 – Úgy tűnik, Szolnoki Szabolcs szeret feszültséget kelteni, hiszen nemcsak Brumi és Reni párosánál húzta ki a gyufát, de a frissen elvált Mikinél is. Mielőtt még belevágnánk a lecsóba, kicsit felelevenítjük, milyen balhé kerekedett legutóbb. No, az egész onnét indult, hogy Fecső Judit és Kovács Reni elkezdett rivalizálni egymással, majd ebbe a buliba beszállt Házasság első látásra Szabi is, aki Brumit kezdte el provokálni azzal, hogy a kapcsolata Renivel nem őszinte. A műsor pénteki előzetese szerint ebből a harcból nem lett még békekötés, de még fegyverszünet sem, ugyanis Szabolcs bulijáról inkább lelépett a páros, minthogy egy levegőt szívjanak a gyémántmágnással. De nem ez volt az egyetlen botrány az eseményen... A korábban rendőrségi ügybe keveredett férfi Mikivel is összerúgta a port.

Minden akkor kezdődött, mikor Miklósunk megérkezett a gyémántkereskedő otthonába. A felvétel alapján nagyon közvetlen volt mindenkivel, de főként Judittal, akit többször is megölelt a buli alatt. Ez sem a feleségnek, sem pedig a férjének nem tetszett, utóbbi pedig hangot is adott ennek. Kikérte magának, hogy Juditot fogdossák, ráadásul az sem tetszett neki, amilyen hangnemet megütött Miki... Persze a friss szinglit sem kellett félteni, ugyanis kőkeményen visszavágott, miközben vérig sértette Juditot is, akit pár évvel sikerült megöregítenie...

Nekem nem kell az 50 éves nője! Visszamegyek, telibe verem!

– fakadt ki Miklós, aki nem úgy tűnik a videón, mint aki békejobbot szeretne nyújtani a vendéglátójának... Ha kíváncsi vagy, mi lesz ennek a szócsatának a vége, mindenképpen kapcsolj 19:45-től a TV2-re!