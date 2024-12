„Ott a gyűrű az ujjadon” – videóban bukott le a Házasság első látásra sztárja

Házasság első látásra - Javában dübörög a műsor, a szereplők pedig egyre jobban megismerik egymást. Ez mondjuk nem mindenki számára pozitív dolog, hiszen ha Renáta és Geri példáját nézzük, ők egyelőre csak egyre jobban távolodnak egymástól, míg ugyanez igaz Orsira és Zolira is. De vannak mesébe illő történetek is: Judit és Szabolcs is nagyon közel került már egymáshoz, illetve Reni és Peti kapcsolata is kezd kibontakozni. A nézőknek a látottak alapján már meg is van a kedvencük, ez a páros pedig nem más, mint az imént emlegetett Reni és Peti. Bizony, a szereplőket folyamatos kommentcunamival tarolják le: mennyire szurkolnak nekik, és hogy remélik, csak az ásó, a kapa és a nagyharang választja el őket.

Együtt marad a Házasság első látásra két sztárja? (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: együtt marad Reni és Peti?

A rajongók egy érdekes dologra lettek figyelmesek Peti egyik TikTok-videójában. Ebben éppen azt ecseteli a férfi, hogy milyen interjút adott, illetve megköszönte, hogy mennyien szurkolnak neki és Reninek, a felvétel végén viszont megvillant a gyűrű is az ujján. Bizony, bizony... Vélhetően ez az a gyűrű lehet, amit még feleségével húztak fel az oltárnál, ám hogy ez most mit jelent pontosan Peti részéről, azt nem lehet tudni. A legtöbben természetesen azt remélik, hogy ez annak az egyértelmű jele, hogy a műsor után is együtt maradnak Renivel, míg akadnak olyanok is, akik szerint csak a videó kedvéért húzta az ujjára a férfi.

Ott a gyűrű az ujjadon, de jó ezt látni. Ti vagytok a legszerethetőbb pár!! Ezt mondom ismeretlenül is!

– Annyira drukkolok nektek, bízom benne, hogy ti együtt maradtok a műsor után is – fogalmazott egy másik kommentelő.

– Szerintem ez csak a show kedvéért van. Csinált egy videót a végén pedig direkt megmutatta a gyűrűt – írta véleményét valaki, ám hogy mi a pontos igazság, arra csak a Házasság első látásra műsorában derül fény!