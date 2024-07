Csak igazuk lett a pszichológusoknak: kemerákon kívül összejött a Házasság első látásra párja

A Házasság első látásra című műsorban ismeretlenek állnak az oltár elé, hogy aztán a kísérlet végén arról döntsenek, folytatják-e a házasságukat vagy külön utakon mennek tovább. A műsorban megforduló legtöbb páros a szakítás mellett dönt.

Így történt ez a TV2-n futó magyarországi kiadásban is, azonban a brit műsorra jelentkező egyik párosnak esélye sem volt eldöntenie, hogy a pszichológusok valóban megtalálták-e számukra a tökéletes párt.

A 36 éves Paul és a 39 éves Ally a Házasság első látásra ötödik évadában szerepeltek volna, de a dolgok végül nem úgy alakultak, ahogy remélték. Az esküvőjüket 2020. március 22-én kellett volna megtartani – mindössze egy nappal azelőtt, hogy az Egyesült Királyságban a Covid-19 világjárvány miatti korlátozásokat vezettek be. Ez mindkét fél számára hatalmas megrázkódtatást jelentett, mivel egy fárasztó folyamaton mentek keresztül, beleértve a pszichológiai értékeléseket és a hat hét forgatást, mielőtt elindultak volna az oltár elé.

Ally és Paul is bevallotta, megviselte őket a gondolat, hogy soha nem találkozhatnak a potenciális lelki társukkal.

Akkoriban mindannyian féltünk a Covidtól, és ráadásul attól is, hogy feleségül veszünk egy idegent – ​​azt a kiválasztott személyt, aki állítólag a tökéletes párod

– mondták.

Aztán hirtelen nem történik meg.

A pár azonban elhatározta, hogy találkoznak, és megkérték a csatornát, hogy hozzanak össze nekik egy online találkozót. És úgy tűnik, a szerelem benne volt a levegőben, hiszen egy 90 perces videohívás után odáig voltak egymásért. Mivel a pár elkezdett randevúzni, a Channel 4 végül úgy döntött, kihagyja őket a műsorból. Hét hónappal később, 2020 októberének a végén kiderült, hogy a pár gyermeket vár. Ally és Paul 2021 júliusában büszke szülőkké váltak.

Most, négy évvel azután, hogy a Házasság első látásra jóvoltából online találkoztak, a házaspár hivatalosan is összeházasodott, a június 8-án rendezett pazar ceremónián a műsor pszichológusai is ott voltak.

A szakértők óriási támaszt jelentenek az életünkben, ezért hívtuk meg őket az esküvőre

– magyarázta Ally.