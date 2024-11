„Engem tisztelnie kell...” – máris összebalhézott Házasság első látásra Szabolcs és Judit?

Házasság első látásra - A párosok már a nászutat élvezik a boldogító igen után, bár igaz, hogy egyeseknek nem volt annyira boldogító az az igen, mint például Fecső Judit és Szolnoki Szabolcs számára. A friss házasok Szardínián töltik a mézesheteket, s egyelőre úgy néz ki, eléggé jól egymásra hangolódtak. Már rögtön a nászéjszaka után lehetett olyan pletykákat hallani, hogy még a nászt is elhálták, de ezt maga az újdonsült feleség cáfolta meg, mondván, hogy csupán csak rosszalkodtak. Hogy ez mit jelent pontosan, legyen az ő titkuk, arra viszont térjünk vissza, hogyan alakul a nászútjuk.

Összebalhézott a Házasság első látásra két sztárja? (Fotó: Szabolcs László)

Házasság első látásra: Judit és Szabolcs összebalhézott?

No, ugyebár említettük, hogy a páros az olasz romantikát élvezi, ám vannak azért fontos kérdések is, amiket meg kell beszélniük már rögtön a kapcsolatuk elején. Judit bátorkodott is felhozni az egyik olyan dolgot, ami zavarja férjével kapcsolatban, ez pedig nem más, mint Szabolcs volt felesége. Bizony, az újdonsült asszony szerint férje túl sokat emlegeti elődjét, ráadásul a hölgy még mindig az üzletember életének a része...

– Kicsit sok ez, amit tőle hallok az exével kapcsolatban. Mindig felhoz újabb és újabb sztorikat, amiket nem tudok hova tenni. Én soha nem voltam féltékeny, és nem is leszek. Ha én egyszer elkezdek féltékenykedni vagy gyanakodni, akkor ott van vége a történetnek. Viszont nem értem, hogy Szabi exfelesége hogyan van ilyen hatással rá? Az ő kocsiját használja... A gyermekem velem van, és nem volt autóm a válás után, de eszembe nem volt, hogy elkérjem a volt férjemtől, pedig van kettő neki. Vannak dolgok, amiket nem fogok tudni tolerálni – kezdte mondandóját Judit, aki meg is kérdezte aztán férjétől, hogy mennyire kötődik még gyermekei édesanyjához.

Ha a te házadba költözünk be, akkor engem tisztelnie kell, mint a jelenlegi feleséget. Te mennyire kötődsz még a csajszihoz?

– szólt a kérdés, ha pedig érdekel a válasz, akkor mindenképp kapcsolj 19:45-től a TV2-re!