"Apám kicsekkolt az életünkből" – drámai vallomást tett a Házasság első látásra új sztárja

Házasság első látásra Wollner Pétere eddig nem volt túl szerencsés a szerelemben, kereste az igazit, de eddig nem találta meg. 38 évesen végül úgy döntött, itt az ideje, hogy segítséget kérjen, és szakértők bevonásával keresse meg élete párját a TV2 műsorában. Nos, az, hogy ez sikerült-e egyelőre nem tudjuk, azt viszont kijelenthetjük, hogy a 3 pszichológus választása egyelőre jónak bizonyult, tekintve, hogy Reni és Peti között érezhető volt a kémia már az oltár előtt is. De ne rohanjunk ennyire előre, hiszen Peti részéről más nyomós oka is volt annak, hogy bevállaljon egy házasságot első látásra. Például az, hogy nagymamája megérje az esküvőjét...

A Házasság első látásra Petije elárulta, miért vállalta el a műsort (Fotó: Szabolcs László)

Házasság első látásra 2. évad: Peti nagymamája miatt is vállalta a műsort

Peti lapunknak elárulta: nem volt egyszerű gyermekkora, hiszen szülei kétéves korában elváltak, mivel édesapja nem kívánt a család részese lenni. Ez mély nyomot hagyott benne, de szerencsére édesanyja és nagymamája mindig ott volt mellette, ahogy most ő is mellettük. Nagymamája azonban már idősek otthonába került, de a férfi szerette volna, hogy az asszony megérhesse az esküvőjét. Éppen ezért ez volt az egyik legerősebb indoka arra, hogy belevágjon a kísérletbe. Másrészről fontos volt számára, hogy végre az igazi is betoppanjon az életébe, hiszen előző kapcsolata a korkülönbség és a távolság miatt ért véget. Párja ugyanis 10 évvel idősebb volt Petinél, ami a jelek szerint az egyik hátulütője volt a dolognak.

– Az előző párkapcsolatban 10 év korkülönbség volt köztünk a lány javára. Ráadásul volt köztünk távolság is. Ez így nem működött. Hosszútávon nem lehet azt csinálni, hogy egy olyan kapcsolatban élsz, ahol nagy távolság van közted és a párod között. Viszont nekem az nagyon fontos volt, hogy az esküvőmet megélje az én nagymamám, aki a legfontosabb az életemben. Többek között ezért is vállaltam be ezt az egész kísérletet, és adtam egy esélyt arra, hogy megtaláljam az igazit – kezdte lapunknak Peti, aki aztán a legnagyobb csalódásáról is mesélt a lapunknak. Ez nem más volt, mint amit már említettünk: szülei válása.

Nekem elváltak a szüleim. Két éves voltam, amikor apám kicsekkolt az életünkből. Anyukám és a nagymamám neveltek fel engem. Éppen ezért megfogadtam, hogy soha nem szeretnék olyan apuka lenni, mint amilyen az én édesapám volt. Hogyha egyszer megadja az élet, hogy apuka legyek, akkor nagyon szeretném jól csinálni a dolgom, és soha nem tűnnék el a gyermekem életéből

– tette hozzá az újdonsült férj, aki a jelek szerint jó úton jár, hogy megvalósíthassa álmát, hiszen Reni és ő is igent mondott az oltárnál. Innentől kezdve csak rajtuk múlik, hogyan alakul a közös életük.