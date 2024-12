Mihályi Győző

Mihályi Győző halála az egész országot megrázta Fotó: archív

Augusztus 27-én, kedden érkezett a tragikus hír: nem sokkal, mindössze egy héttel a 70. születésnapja után elhunyt Mihályi Győző, Jászai Mari-díjas színész, szinkronszínész.

– A sokoldalú művész a József Attila Színház társulatának több mint húsz éven át volt elismert művésze, hosszú évtizedeken át a Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) elnökségi tagja, majd elnöke volt. A művész hétfőn az esti órákban hunyt el tragikus hirtelenséggel – olvasható a József Attila Színház közleményében.

A felejthetetlen orgánumú művész halála a kollégáit is nagyon megrázta. Már csak azért is, mert sokan közülük a tragédia előtt nem sokkal még találkoztak vele, és arról számoltak be, hogy Mihályi kifejezetten vidámnak, egészségesnek és életerősnek tűnt, tele volt tervekkel.

A néhai művész egyik ismerőse is azok közé tartozik, akik nem sokkal a halála előtt még beszéltek vele.

– Felfoghatatlannak tartom, hogy ez történt, pár hete még beszéltem Győzővel. Kifejezetten vidámnak, energikusnak tűnt. Boldog volt, tele célokkal és tervekkel. Sajnos nagyon igazságtalan tud lenni az élet. Én úgy hallottam, hogy hirtelen megállt a szíve, ez okozta a halálát. Erre a tragédiára senki sem lehetett felkészülve – sóhajtott Mihályi Győző egyik jóbarátja a Borsnak.

Hadas Kriszta

Hadas Kriszta október végén hunyt el Fotó: BORS FEJER BALINT

Tragikus hirtelenséggel meghalt Hadas Kriszta – írta az Origo október utolsó napján. Sajtóértesülések szerint egy budapesti piacon szívrohamot kapott, amit nem élt túl, így 53 éves korában elhunyt. Hadas Kriszta 30 éve televíziósként dolgozott. A Magyar Televízió, a TV2, az RTL Klub és az ATV munkatársa is volt.

Több olyan tévés projektje is volt, amelyek különösen közel álltak a szívéhez. Az egyik legnépszerűbb a Jön a baba című dokumentumfilm-sorozat volt. 3 évvel ezelőtt, 2021-ben megszületett az unokája. Lánya, Sára ugyanis kislánynak adott életet, a baba pedig a nagymama mindene volt. Imádta a nagymamai feladatokat, sajnos azonban nem adatott meg túl sok idő neki ebben a szerepkörben.