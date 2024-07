Drámai részletek: Ezek voltak Love Island Tícián utolsó szavai halála előtt

Nagyon sokan hívtok, írtok, de nem tudok és nem is bírok egyesével válaszolni mindenkinek. Sajnos igaz, ma hajnalban elment a testvérem a mennyek országába örökre. Nem találom a szavakat, nem is tudok mit írni, fel sem fogtam még, hogy ez most megtörténik, ez most igazi? A lényeg, hogy nem tudunk még semmi pontosat, amint tudni fogom, hogy lesz jelezni fogok