Elhagyták az országot az Operettszínház sztárjai: itt kezdenek új életet – Videó

A színész házaspár kapcsolatukat sokan nem nézték jó szemmel a korkülönbség miatt, hiszen Polyák Lilla 47, Gömöri András Máté pedig 30 éves, a szerelmespár azonban nem foglalkozott mások véleményével. Az idő pedig beigazolta, hogy életük legjobb döntése volt, hogy a szívükre hallgattak, hiszen évek óta elválaszthatatlanok.

A házaspár Kanadában próbál szerencsét / Fotó: Ripost

Ez idő alatt pedig már számtalan alkalommal rukkoltak elő elképesztőbbnél elképesztőbb ötletekkel: Máté testépítő lett, aztán az erőemelő, példáját Lilla és két nagy fia is követte. Egyszóval az egész család a súlyemelés szerelmese lett, ennek köszönhetően mindenki 200-300 kilót emel versenyszinten. A páros még itt sem állt meg, Máté ugyanis edzői papírokat szerzett, Lilla pedig táplálkozási tanácsadói vizsgát tett. Most pedig életük legnagyobb kalandja előtt állnak, Kanadába költöztek.

A házaspár azután hozta meg ezt az óriási döntést, hogy Mátét felvették a Seneca College színész szakára, ami a világot jelentő deszkák egy karnyújtásnyira lesznek a színésztől. A döntés miatt mindketten felmondtak az Operettszínházban, ami mindkettejük számára nagyon nehéz volt, de muszáj volt megtenni.

Mind a ketten nagyon szeretjük a kihívásokat meg valami extrém sötétbe ugrási kényszerünk is van, nagyon sokszor. Amikor két dolog közül kell választanunk, akkor általában mindig a bizonytalanabb dolgot választjuk. Valamiért így vagyunk összerakva

– mondta Polyák Lilla a Tények Plusz stábjának a költözésükről. A riportból az is kiderült, hogy igazából azért sem volt kérdés a költözés, mert a színésznő nagyobb fia Amerikába jár egyetemre, így hozzá is sokkal közelebb lesz, illetve kisebbik fia is egyből benne volt, hogy Kanadában legyen az új otthonuk. Az édesanya azt is elárulta, ő kétlaki életet fog élni, Magyarország és Kanada között fog majd ingázni, így még ha az Operettszínházban már nem is találkozhatunk vele, azért nem fog eltűnni a magyar színpadokról.

Ezzel kapcsolatban pedig Máté elmondta, hogy nagyon nehéz lesz számára a külön töltött idő, eddig ugyanis maximum egy hetet voltak távol egymástól, illetve csak akkor alszik nyugodtan, ha tudja, kedvese a közelben van.

Most lehet, hogy papucsállatkának leszek bélyegezve, de én csak akkor tudok igazán jól aludni, ha tudom, hogy ott van valahol. Az az alaptézis, hogy külön-külön sem, együtt pedig végképp nem vagyunk normálisak

– mondta a színész. A házaspár a riport bemutatása után már meg is érkezett az új otthonába.