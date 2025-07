Férje elől menekült új párja karjaiba a magyar énekesnő - váratlan tragédia után találtak egymásra

A lehető legváratlanabb pillanatban kopogtatott a szerelem Krizbai Teca ajtaján! A látássérült énekesnő nevét a 2011-es Csillag születikben ismerte meg az ország, akkor rengeteg néző szívébe belopta magát kivételes tehetségével.

Krizbai Teca újra szerelmes (Fotó: Facebook)

Később arról szóltak a hírek, hogy Krizbai Teca 2020-ban férjhez ment. Az év szeptemberében mondta ki a boldogító igent választottjának, akivel akkor már öt éve alkotott egy párt. Ennek a házasságnak azonban már vége, a Csillag születik felfedezettje néhány hónappal ezelőtt beadta a valókeresetet.

Ám ez még nem minden! Krizbai Teca azt is elárulta a Borsnak, hogy újra szerelmes, sőt, mi több már együtt is él új kedvesével, aki egy szintén látássérült zenész. Mivel Csabi 12 hangszeren játszik, Teca pedig kiválóan énekel, nem is volt kérdés, hogy innentől kezdve a szakmai életük is összefonódik. Ma már együtt járnak fellépni Harmónia Duó néven, Teca pedig azon van, hogy az éneklés mellett a zongoratudását is fejlessze.

Annak idején így ismerte meg az ország a Csillag születikben Krizbai Tecát (Fotó: Mediaworks Archívum)

Rémálommá vált Krizbai Teca házassága: új szerelme mentette meg

No de mégis miért lett vége a 29 éves énekesnő házasságának, és hogy lehet máris újra szerelmes? Minderről maga Krizbai Teca mesélt a Borsnak. Elárulta, kettejük megismerkedését egy tragédia is beárnyékolta.

„Azért lett vége a négy éve tartó házasságomnak, mert a férjem egyre agresszívebben viselkedett velem, egyre inkább volt bántalmazó. Nagyon sokszor megalázott engem. Ebből a pokolból mentett ki engem Csabi és felesége, Krisztina” – kezdte a Borsnak a Csillag születik énekesnője, akitől a beszélgetés ezen pontján párja, Csabi vette át a szót.

„Teca akkor átjött hozzánk és mondta, hogy nem akar hazamenni. Mi pedig befogadtuk őt a feleségemmel. Tulajdonképpen mi úgy ismerkedtünk meg, hogy egy közös barátunk bemutatott minket egymásnak, és úgy indult az egész, hogy együtt fogunk zenélni és én tanítani fogom őt hangszeren játszani. Elkezdtünk együtt járni fellépésekre is, és a hatodik, hetedik ilyen alkalom után döntöttünk úgy, hogy Teca ezentúl nálunk fog lakni" – árulta el lapunknak Csabi.