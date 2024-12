"Összeveszik, rikácsol, undorító a stílusa" – Kiakadtak a nézők G.w.M édesanyjára

G.w.M édesanyja a fia babérjaira törhet, bár ő nem a zeneiparban szeretne hírnevet szerezni, hanem a konyhában. Ehhez most nagy ugródeszka számára az RTL főzős műsora, ahol Rácz Jenő szárnyai alatt mutathatja meg a tudását, azonban a nézőket egyelőre még nem győzte meg. Na, nem azért, mert nem tud főzőcskézni, hanem azért, mert sokaknak nem tetszik Varga Valéria stílusa.

G.w.M anyja kiverte a biztosítékot a Konyhafőnök nézőinél

Valéria számára a kamerák nem idegenek, hiszen a Konyhafőnök előtt a TV2 képernyőjén is látható volt. G.w.M anyja a Hal a tortán című műsorban vendégeskedett, mikor fia segítségül hívta őt a konyhába, és ott is megmutatta, hogy bizony nagyon jókat tud főzni. Nem is ez a problémája a nézőknek. Sokkal inkább azért háborognak, mert nem igazán értik Kulcsár Edina anyósának viselkedését. Azt nehezményezik többek között, hogy Valéria a társaival nem túl kedves, ráadásul túl hangos, és mindenkivel összeveszik... Többen megjegyezték, hogy emiatt inkább nem is nézik a műsort, de persze sokan vannak azok is, akik megvédték a séfjelöltet.

Borzasztó, egyszerűen elviselhetetlen. Ő mindenkivel összeveszik, rikácsol, undorító a stílusa. Az alma nem esett messze a fájától...

– osztotta meg valaki kendőzetlenül a véleményét a Redditen.

– Szerettem volna nézni a műsort, de ez a nő és bandája annyira undorítóan viselkedik, hogy kihagyom – írta kicsit durvább stílusban valaki más.

– Nem tudom, miért kell háborogni. Ő magát adja, nem veszekszik, hanem irányítani próbálja a többieket, akiknek fogalmuk sincs, hogy merre vannak arccal előre. Nem a stílussal van a baj, hanem azzal, hogy ti csak a problémákat keresitek, mert valaki nem szimpi nektek – védte meg egy névtelen rajongó Valériát, akit egyébként szintén nem érdeklenek a negatív vélemények, hiszen ő a saját közösségét építi a TikTokon, ahol általában ki is beszélik, mi történt a műsorban.