Tízezrek rajonganak érte: TikTok-sztár lett G.w.M édesanyja – Videó

G.w.M az elmúlt évek alatt óriási rajongótábort épített maga köré, ám igazán akkor robbant be a köztudatba, amikor felvállalta kapcsolatát Kulcsár Edinával. A hirtelen jött nagy figyelem azonban nem csak őt, de a családját is érintette. Többek között édesanyja is rivaldafénybe került, akinek már most ezrek figyelik a mindennapjait a közösségi médiában. Éppen ezért dönthetett úgy, hogy elindítja a saját TikTok-oldalát is Vale Magic Kitchen néven, ahol naponta kedveskedik egy-egy főzős videóval, recepttel a követőinek – írja a Ripost.

G.w.M édesanyja a Hal a tortán műsorában is szerepelt Fotó: TV2

Megőrülnek érte a fiatalok

Kijelenthetjük, hogy Valéria szinte berobbant a TikTokra. Már most közel 11 ezer követővel büszkélkedhet, arról nem is beszélve, hogy a múlt hónapban másfél millióan nézték meg a videóit. A 44 éves asszony sikerét azonban nem csak a számok igazolják. Rajongói rendszeresen szólnak hozzá a videóihoz megköszönve egy-egy receptet, sőt... Valaki legutóbb azt írta, szívesen lenne Kulcsár Edina helyében, ugyanis nagyon örülne egy ilyen anyósnak.

– Annyira jókat főzöl, szuper ötleteket adsz! – írta valaki.

Tök aranyos vagy, hogy megosztod ezeket velünk. Egyébként bocsi a kérdésért, de Edinával is szoktál együtt főzni? Én nagyon örülnék egy ilyen anyósnak

– kedveskedett egy tinédzser lány.

Mindezek ellenére a fiatal nagymama a helyén kezeli az ismeretséggel járó felhajtást, bár a magánéletét továbbra is tabuként kezeli a nyilvánosság előtt. Olykor viszont egy-egy videóban elbüszkélkedik az unokáival, ahogy fiával, G.w.M-mel is.

A tévénézők már ismerhetik

Pár hónappal ezelőtt a Hal a tortán műsorában egyszer már feltűnt Valéria, mikor fia fogadta a sztárvendégeket. A rappernek bizony elkélt a segítség, ugyanis férfiasan bevallotta: egész életében kiszolgálták, és még egy zacskós leves elkészítése is problémát okoz számára. A nézők kedvéért azonban kipróbálta, milyen érzés megmosni egy paradicsomot, sőt, még egy szelet húst is bepanírozott. Ezen kívül mindent feleségére, édesanyjára, és imádott nagymamájára bízott, akik a bevásárlást, a főzést és még a tálalást is intézték helyette.

"Hiába mosolygós, én nagyon féltem tőle"

G.w.M sokszor hangoztatta már, hogy édesanyja az egyik legfontosabb nő az életében, emellett pedig a példaképe is. Ám azt talán kevesek gondolták volna, hogy Valéria egy kemény asszony...

– Anyukám az egyik példaképem. A mi kapcsolatunk nagyon szoros... Olyan mély beszélgetésekbe tudok vele keveredni, amit egyébként nem biztos, hogy egy fiú gyermek az édesanyjával osztana meg – fogalmazott a rapper Mága Jennifer Sztárok az életemből című műsorában.

Anyám kemény asszony, hiába mosolygós, én nagyon féltem tőle kicsinek. Ha férfi lenne, szerintem kidobó lenne!

– tette hozzá G.w.M.