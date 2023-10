Megbüntették G.w.M édesanyját: "Valaki irigy a boldogságára..."

Nem csak G.w.M és Kulcsár Edina aktív a családjukból a közösségi médiában, de bizony a rapper édesanyja, Valéria is. Mondhatni igazi influenszerré nőtte ki magát, ugyanis már 32 ezer ember követi a TikTokon, s majdnem 200 ezer lájkkal büszkélkedhet. A népszerűségnek viszont ára van, így történhetett meg az, hogy több rosszakarója jelentette az egyik videóját a platformon, ami miatt még az oldalát is korlátozták.

Fotó: TV2/Bors

G.w.M édesanyjával kellemetlen dolog történt

"Szeretnék választ kapni..."

A szóban forgó felvétel nem más volt, mint G.w.M és Kulcsár Edina egyik videója. Valéria ugyanis szerette volna promózni a fia új dalát, de alig, hogy posztolta róla a videót, már korlátozták is.

Nem meglepő módon ez mélyen érintette az édesanyát, hiszen amíg a rajongói oldalak büntetés nélkül oszthatják gyermeke zenéit, őt azonnal tiltották miatta.

Nem értem... A minap posztoltam a fiam videóklipjéből egy részletet, amit ő tegnap feltöltött a G.w.M oldalra. Erre kaptam egy olyan felszólítást a TikToktól, hogy a videó nem jogosult a Neked hírcsatornára.

– Na, most hadd kérdezzem meg kedves TikTok: ha annyi kamuoldal kiteheti a fiam zenéit, akkor én miért nem? Ráadásul még be is korlátozták az oldalamat utána. Kaptam indokot, hogy miért, de ha a kamuoldalak kitehetik a gyerekemet, akkor én miért nem?! Na, én erre szeretnék választ kapni... – fogalmazott a videójában Valéria, akinek üzenete valószínűleg eljutott az illetékesekhez, ugyanis rövid időn belül visszaállították a posztot. A kommentelők azonban azzal foglalkoztak, hogy mégis mi történhetett.

Jelentették, valaki irigy a boldogságára. Ennyi az egész sajnos

– osztotta meg véleményét egy rajongó, akivel szinte mindenki egyetértett.

– Valószínűleg sokan jelentették a videód. Sajnálom! – tette hozzá valaki.