Sztárnak készül G.w.M édesanyja

G.w.M édesanyja a fia babérjaira törhet! Na, nem arról van szó, hogy Valéria rappernek készül, hanem arról, hogy internetes sztár lesz. Legalábbis a TikTokon mindenképpen, ahol már most is népes követőtáborral büszkélkedhet, hiszen közel 40 ezer ember figyeli a videóit. Oldala Vale Magic Kitchen néven található meg a neten, és a nevéből adódóan főzéssel kapcsolatos dolgokat posztol Valéria. Sőt, nemrég azt is megosztotta, hogy talált egy olyan fogást, amivel 3 hét alatt öt és fél kilótól szabadult meg... Nem csoda hát, hogy ennyien követik, nem csak a saját korosztálya, de a tinédzserek is előszeretettel nézik a tartalmait. Mindezek ellenére a fiatal nagymama a helyén kezeli az ismeretséggel járó felhajtást, a magánéletét igyekszik óvni a nyilvánosság előtt. Néha-néha viszont láthatjuk unokáit is a videóiban, sőt, párszor G.w.M-mel is a kamera elé állt.

Bár a magánéletét óvja, a legújabb élő bejelentkezésében mégis elmondta, hogy szeretne feljebb lépni a TikTokkerek létráján, főleg úgy, hogy hamarosan a televízióban is láthatjuk. A kamerák egyébként nem idegenek a számára, hiszen a TV2 képernyőjén is látható volt. A Hal a tortán című műsorban vendégeskedett, mikor G.w.M látta vendégül társait, és ott is megmutatta, hogy bizony nagyon jókat tud főzni.

De térjünk vissza ahhoz, hogy Valéria szeretne TikTok-sztár lenni. No, valószínűleg nem influenszerkedni akar, csupán nagyobb nézettségről és követőtáborról álmodozik, amit ő úgy szeretne elérni, hogy élőben beszélget a rajongóival.

Nagyon jók ezek a live-ok, és most azon vagyok, hogy feltornázzuk a nézettséget. Egyelőre még a C-kategóriában vagyok, de fel fogok törni az A-ligába. Veletek együtt szerintem ez sikerülni fog

– fogalmazott Valéria, aki még a fiát is behívta pár percre a nézettség növelése érdekében.