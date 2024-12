A Gáspár fivérek között dúló ingatlanháború lassan olyan, mintha egy brazil, vagy mexikói szappanoperát néznénk szüntelen. De ha valaki lemaradt volna egy epizódról, röviden összefoglaljuk a tényállást, majd Gáspár Zsolt elárulja, találkozott-e Gáspár Győzővel az ünnepek alatt.

Gáspár Győző és családja nem húzták sokáig a fővárosban Fotó: Facebook

Gáspár Győző és családja karácsonykor hazaköltözött

Gáspár Győző meghirdette a szülőfalujában álló, egyébként luxusingatlant, mert közte és a gyakorlatilag falszomszédjaként élő testvére között a végletekig megromlott a viszony. Az ingatlaneladás ugyanakkor nem került tető alá, mert Győzike „rájött” arra, hogy bár a ház igen, de a telek nincs egyik közvetlen családtagja nevén sem. Annál inkább van hozzá köze Gáspár Zsolti legidősebb lányának, hiszen ő a bejegyzett tulajdonos. Ebből aztán lett is nagy perpatvar. Zsolti gazda azt mondja, hogy ő tisztességes ajánlatot tett a házra, míg Győző ennek az ellenkezőjét állítja. Időközben pedig Gáspár Győző és Bea asszony már egy budapesti lakóparkba költöztek, aminek a teljes folyamatát lekövethettük a TV2 képernyőjén, ahová Gáspárék néven visszatért az örökbecsű Győzike show. És hogy hol az újabb fordulat? Az bizony Gáspár Győző TikTok-oldalán rejtezik, ahol az avatottabb szem észrevehette, hogy az összes, karácsonykor kitett videó ott forgott az „elhagyott” házban.

Gáspár Zsolti és Gáspár Győző elkerülték egymást karácsonykor Fotó: Szabolcs László

Gáspár Zsolti: "A TikTokról tudtuk meg, hogy Győzőék otthon karácsonyoztak"

A Bors arra jutott, hogy a kettészakadt családban talán megköttetett a régen várt béke, így megkérdeztük Gáspár Zsoltot, hogy végül

Gáspár Győzővel együtt ünnepelték-e a karácsonyt.

– Különös véletlen, de mi éppen nem voltunk Nógrádmegyerben karácsonykor. Idén ugyanis úgy döntöttünk, hogy egy wellness szállodában töltjük az ünnepeket. Arra gondoltunk, hogy most először nem hajtjuk túl magunkat azért, hogy otthon minden tökéletes legyen. A feleségem különösen örült, hiszen minden évben övé az ünnepi készülődés oroszlánrésze. Édesapánk is velünk tartott, így mi is csak a TikTok-ról és persze a róluk megjelent hírekből tudtuk, hogy Győzőék otthon karácsonyoztak.

Bevallom sajnálom, hogy nem voltunk otthon, mert ez a karácsony jó alkalom lett volna arra, hogy mindent átbeszéljünk és dűlőre jussunk

– mondta lapunknak Gáspár Zsolti.