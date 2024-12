„Most mindent elvesz tőlünk” – Gáspár Győző megtörte a csendet Gáspár Zsoltiról

Gáspár Győző és Gáspár Bea Budapestre költöztek, amit az új műsorukban, a Gáspárékban meg is mutattak. Ám most kiderült, sokkal súlyosabb indok áll amögött, hogy elhagyták ikonikus nógrádmegyeri otthonukat, mint azt gondoltuk. Győzi most tiszta vizet öntött a pohárba és a Tények Plusznak elmesélte a saját verzióját a Gáspár Zsoltival kialakult háborúról.

Gáspár Győző viszonya Gáspár Zsoltival egyre inkább elmérgesedik, a showman most nyilvánosan is elmondta a véleményét (Fotó: Knap Zoltán)

Úgy tűnik, Gáspár Győző Gáspár Zsolti miatt költözött ki szeretett házából, ugyanis szerintük már egyenesen ellehetetlenítették ottani életüket.

Az utolsó csepp az volt a pohárban, hogy betörtek hozzánk a lakásba. Amikor visszanéztem a kamerát és megláttam, hogy ki tört be, akkor azt mondtam, hogy most összepakolunk, elköltözünk és nem jövünk ide vissza, mert ez undorító

– kezdte a showman.

Azt is elmondta, hogy a lakóparki ingatlan, amiben a Gáspár család jelenleg Budapesten él, nem igazi otthon, sokkal inkább szükségmegoldás.

− Ez a lakás, amit választottam, nem olyan nagy, de most anyagilag ez fért bele – vallotta be.

Nem hogy ez a lakás nem olyan nagy, hanem amikor bejött a stáb, meg még valaki, aki szerepelt velünk forgatás közben, akkor épphogy elfértünk. Lehet, hogy ki is kellett menni a folyosóra

– egészítette ki férje szavait Bea.

Erre persze megoldást jelentene, ha el tudnák adni a nógrádi otthont, amit viszont jogi okok miatt nem tehetnek meg olyan egyszerűen.

Sajnos nem tudjuk eladni a házat, mert kiderült, hogy a föld nem a miénk, a ház viszont igen. A telek a testvéremé, vagyis a lányáé, mert elvették azt, amit anyámtól örököltem, de nem tudom, hogy hogyan csinálták. Nem is hallottam még ilyet, hogy valakitől elveszik a földet. Az Izaurában volt utoljára hasonló vagy a török filmekben

– igyekezett viccelődni a helyzeten a családapa.

Gáspár Győzőék ezt várják Zsoltitól

Bea szerint nem csak a jogok miatt nem tudnak túladni a hatalmas házon, hanem mert Zsoltiék személyesen is igyekeznek meghiúsítani az üzletet.

Azon az áron, amin mi szerettük volna értékesíteni, ők nem voltak hajlandóak elfogadni. Ha pedig más vevő jött oda, őket elüldözték. De persze, hogy nem kell másnak úgy a ház, hogy a föld nem jár hozzá, hanem csak egy használati jog van.

Ha már így alakult, hogy nem a háztulajdonos nevén van a telek, akkor azt kellene mondaniuk, hogy tessék aláírom a papírt és legyen a tiétek, nem pedig vitatkozni. De ez eddig nem történt meg – fejtette még ki.